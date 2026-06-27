採水から48時間以内の天然水！コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」

記事ポイント コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」がモンドセレクション2026最高金賞を受賞コスモウォーターは金賞・最高金賞を合わせた受賞が14年連続となります採水から48時間以内の出荷や密閉型ワンウェイボトルで天然水の鮮度に配慮 コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」がモンドセレクション2026最高金賞を受賞コスモウォーターは金賞・最高金賞を合わせた受賞が14年連続となります採水から48時間以内の出荷や密閉型ワンウェイボトルで天然水の鮮度に配慮

コスモライフの宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater」が、モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」で最高金賞を受賞しました。

国内すべての採水地での受賞となり、金賞・最高金賞を合わせた受賞は14年連続です。

品質と安全性を大切にした天然水の取り組みも紹介されています。

コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」

受賞内容：モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」最高金賞対象：国内すべての採水地受賞実績：金賞・最高金賞を合わせて14年連続出荷：採水から48時間以内

「家族の天然水 CosmoWater」は、コスモライフの宅配型ウォーターサーバーです。

「家族の天然水」のブランドメッセージのもと、毎日安心して飲める天然水を届けるため、品質と安全性を大切にしています。

天然水ならではのおいしさを含めた総合的な品質が評価され、今回の受賞につながっています。

採水から48時間以内に出荷する天然水

ボトリング：フルオートメーション化された工場出荷：採水から48時間以内方式：地産地消方式検査：すべての採水地で定期的な水質検査

汲みたての天然水は、フルオートメーション化された工場でボトリングされます。

お届け地域に応じて最適な採水地から天然水を届ける地産地消方式により、輸送距離を抑えています。

すべての採水地で定期的な水質検査を行い、汲み上げられる天然水の水質チェックや不純物混入の検査などを実施しています。

鮮度を守る密閉型ワンウェイボトル

ボトル：密閉型ワンウェイボトル構造：使った分だけボトルが収縮本体：特許技術「クリーンエアシステム」

「密閉型ワンウェイボトル」は、使った分だけボトルが収縮する構造です。

ボトル内に外気が入りにくく、天然水の鮮度を保つことに配慮されています。

毎回新品のボトルで届けられるため、衛生面にも配慮した仕組みです。

ウォーターサーバー本体には、取り込む空気をクリーンに保つ特許技術「クリーンエアシステム」があります。

香りや味も審査されるモンドセレクション

評価機関：モンドセレクション審査対象：香り、味、後味、口当たり、透明感、輝き飲料水部門：Vivaquaによるラボ分析も評価に反映

モンドセレクションは、世界的な品質基準に基づいて製品を評価している国際品質評価機関です。

香りや味、後味、口当たりに加え、透明感や輝きなど視覚的な品質も審査対象となっています。

飲料水部門では、ベルギーの公的企業「Vivaqua」によるラボ分析も評価に反映されます。

陰イオンや陽イオンの濃度、鉱物成分、pH値などの項目についても審査が行われています。

毎日の飲み水を選ぶ際は、採水地ごとの検査や出荷までの流れなど、家庭に届くまでの管理体制にも目を向けられます。

ボトルやサーバー本体の仕組みから、開封後に使い続ける場面で鮮度や衛生面へどう配慮されているかも確認できます。

モンドセレクションの審査項目を知ることで、味や口当たりだけでなく、透明感や成分分析まで含めた評価背景を見比べる手がかりになります。

コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「家族の天然水 CosmoWater」は何を受賞しましたか？

A. モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」で最高金賞を受賞しました。

国内すべての採水地で受賞しています。

Q. コスモウォーターの受賞実績は何年連続ですか？

A. 金賞・最高金賞を合わせ、14年連続の受賞です。

品質管理の取り組みと、天然水ならではのおいしさを含めた総合的な品質が評価されている点も特徴として挙げられます。

Q. 天然水の鮮度を守る取り組みはありますか？

A. 採水から48時間以内のスピード出荷を実現しています。

さらに、使った分だけボトルが収縮する「密閉型ワンウェイボトル」の採用があります。

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