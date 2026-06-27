強い手で勝負に入った直後、まさかの3人勝負へ。美人秘書ポーカー女子の素のリアクションが飛び出した。

【映像】美人ポーカー秘書、まさかの展開に「お口あんぐり」

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第11回が6月20日に配信。大学のミスコングランプリにも輝いたポーカー女子・カンナが、予想外のオールイン合戦に驚きのリアクションを見せる場面があった。

この場面、カンナにはダイヤの「A10」が入った。この手で参戦すると、そこへFカップグラドル・西野夢菜がハートとクラブの「QQ」でぶつかる。さらに麻雀プロ兼ポーカー女子の中川美優がスペードとダイヤの「A9」でオールインを宣言した。

思わぬ3人目の参戦に、カンナはポカンと口を開けたまま驚きの表情。自分にも十分戦える手が入っていたはずが、目の前でたちまち勝負の熱が上がり、状況は想定以上の大混戦となった。美人秘書の素がこぼれたような“お口あんぐり顔”に、視聴者からも「お口あんぐり」「かんなさんw」「ハンド強すぎやゆめな」と声が寄せられた。

カンナは日本女子大学のミスコンでグランプリを獲得し、普段は社長秘書として一般企業に勤務。その一方で、プレイヤーとしてだけでなく、各種大会のMCなどを通じ、ポーカーの魅力を発信している。この試合でも、おしとやかな振る舞いと、時に勝負へ踏み込むバリエーション豊かなプレーでテーブルに彩りを添えてきた。だが、今回は相手2人の強いアクションを前に、さすがに苦笑い。手の強さだけでは押し切れない空気を読み、フォールドを選択した。

チャンスに見えた「A10」から一転、まさかの3人勝負へ。冷静な撤退と、思わず出てしまった驚き顔。その両方が、カンナの新しい魅力をのぞかせるひと幕だった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人と敗者復活戦を勝ち上がった2人の合計8人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）