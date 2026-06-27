「日本の危険な選手？ 正直分からない」ブラジルFWがまさかの発言。それでも「非常に技術があり、強いチーム」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、史上最多５度の優勝を誇るブラジル代表と対戦する。
グループFを１勝２分の勝点５で２位通過した日本に対し、ブラジルの若きFWラヤンは現地26日の記者会見で、日本について率直な印象を語った。ブラジルメディア『ge』が伝えている。
日本代表で最も警戒すべき選手を問われると、19歳のアタッカーは正直にこう答えた。
「いやあ（笑）…正直に言うと、彼らの選手の中で誰が一番危険なのかは分からない。動画を見ないと分からないだろうね。ただ、彼らは非常に技術があり、強いチームであることは分かっている。だから今週は練習からベストを尽くして勝利を掴み取りたい」
日本の個々の選手については把握していないと認めつつも、「技術が高く、強いチーム」と評価。映像で分析を進めたうえで決戦に臨む考えを示した。
また、自身のプレーについては「昨年から守備面は着実に成長している。監督はまず守備をしてから攻撃するよう求めている。それはゴール前でプレーする選手にとって非常に重要だ」と説明。スコットランド戦で相手DFへのプレスからチームの得点につながった場面を例に挙げ、「日本戦でも通用すると思う」と自信をのぞかせた。
さらに決勝トーナメントについては、「グループリーグではミスを修正できるが、ここからは生死をかけた戦い」と気を引き締めつつ、「日本は予選を突破したが、我々のグループは非常に強豪揃いだった。難しい試合になることは承知しているが、全力を尽くして勝利を目ざす」とコメントした。
日本の選手をまだ詳しく知らないと明かしたブラジル期待の新鋭。それでも強敵と認識し、徹底した準備でベスト16進出を狙う構えだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
グループFを１勝２分の勝点５で２位通過した日本に対し、ブラジルの若きFWラヤンは現地26日の記者会見で、日本について率直な印象を語った。ブラジルメディア『ge』が伝えている。
日本代表で最も警戒すべき選手を問われると、19歳のアタッカーは正直にこう答えた。
日本の個々の選手については把握していないと認めつつも、「技術が高く、強いチーム」と評価。映像で分析を進めたうえで決戦に臨む考えを示した。
また、自身のプレーについては「昨年から守備面は着実に成長している。監督はまず守備をしてから攻撃するよう求めている。それはゴール前でプレーする選手にとって非常に重要だ」と説明。スコットランド戦で相手DFへのプレスからチームの得点につながった場面を例に挙げ、「日本戦でも通用すると思う」と自信をのぞかせた。
さらに決勝トーナメントについては、「グループリーグではミスを修正できるが、ここからは生死をかけた戦い」と気を引き締めつつ、「日本は予選を突破したが、我々のグループは非常に強豪揃いだった。難しい試合になることは承知しているが、全力を尽くして勝利を目ざす」とコメントした。
日本の選手をまだ詳しく知らないと明かしたブラジル期待の新鋭。それでも強敵と認識し、徹底した準備でベスト16進出を狙う構えだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神