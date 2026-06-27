2026年上半期「推し芸人」ランキング！ 2位は「ダウ90000」、では1位は？
メディアプラットフォーム「note」は、2026年上半期、noteに芸人名のハッシュタグをつけて投稿された記事を基に独自集計した「2026年上半期推し芸人ランキング」を発表しました。今回は、その集計結果をランキング形式で紹介します！
【20位までのランキング結果を見る】
2位は、男女8人組の演劇・コントユニットの「ダウ90000」さんでした。
主宰の蓮見翔さんが戯曲『ロマンス』で第70回岸田國士戯曲賞を受賞したことで注目を集めました。劇場に通うファンによる記録や、作品を文芸批評の視点から言語化する考察記事など、双方の熱い投稿が寄せられています。
1位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。
M-1グランプリ2025で準優勝に輝き注目を集め、見事1位にランクインしました。決勝で披露されたネタの感想を自分と重ねて語る記事や、コンビの魅力をひもとく記事など、幅広い書き手による熱量の高い投稿が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【20位までのランキング結果を見る】
2位：ダウ90000
2位は、男女8人組の演劇・コントユニットの「ダウ90000」さんでした。
主宰の蓮見翔さんが戯曲『ロマンス』で第70回岸田國士戯曲賞を受賞したことで注目を集めました。劇場に通うファンによる記録や、作品を文芸批評の視点から言語化する考察記事など、双方の熱い投稿が寄せられています。
1位：ドンデコルテ
1位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。
M-1グランプリ2025で準優勝に輝き注目を集め、見事1位にランクインしました。決勝で披露されたネタの感想を自分と重ねて語る記事や、コンビの魅力をひもとく記事など、幅広い書き手による熱量の高い投稿が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)