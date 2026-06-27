3位争いで韓国代表が“崖っぷち”…セネガル圧勝で「またしても悪い結果がもたらされた」母国メディアが嘆き【W杯】
韓国代表が3位争いで崖っぷちに追い込まれた(C)Getty Images
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日、グループIの第3戦でセネガル代表とイラク代表が対戦し、セネガルが5−0で圧勝した。これにより、韓国代表が3位チームの暫定順位表で7位に順位を落とす結果となった。
【動画】セネガル代表の圧巻ゴールシーン！韓国は崖っぷちに…
今大会は各組の3位となった国のうち、成績上位の8か国が決勝トーナメントに進出できることになっているが、まさに韓国は崖っぷちに立たされたことになる。
韓国メディア『ニュース1』は「ホン・ミョンボ監督の韓国、3位グループ中7位まで墜落で崖っぷち」と題した記事を掲載している。
同メディアは「決勝トーナメント進出の条件を巡り、他のグループの3位の状況を深刻な面持ちで見守っている韓国代表に、またしても悪い結果がもたらされた」と伝えた。
セネガルはこの日の大勝で韓国と勝ち点3で並んだが、得失点差で韓国よりも上回ることになり、「最悪のシナリオはセネガルが大勝することだったが、その通りの結果となってしまった」と嘆いた。
韓国の決勝トーナメント進出への望みは消えたわけではないものの、厳しい状況に追い込まれていることは確かだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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