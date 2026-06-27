「メロメロ足だし作戦」田中優衣、Jリーガー夫への30歳バースデーサプライズ公開「面白すぎる笑笑」
恋愛バラエティー番組『テラスハウス』（フジテレビ系）の軽井沢編『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』に出演していた田中優衣さんは6月25日、自身のInstagramを更新。夫でJリーグ・湘南ベルマーレ所属の袴田裕太郎選手の誕生日を祝う動画を公開しました。
【写真】田中優衣、夫の誕生日をサプライズ祝福
田中さんがデートの準備をする様子から始まり、「大好きな旦那様」「30歳 Birthday surprise」「メロメロ足だし作戦」といったテロップも添えられています。海が見えるレストランでサプライズを計画したものの、向かう車内で袴田選手に「食事に行くんでしょ？」と勘づかれてしまったエピソードも明かしました。最後には、夫婦のツーショットも披露しています。
コメントでは「面白すぎる笑笑」「髪切った？！可愛すぎる」「とても可愛い奥様で 旦那様がうらやましい限りです」「足だしした足が見たかったです！！！笑笑」「かわいいゆいちゃん」「私がときめいてます」などの声が寄せられています。
【写真】田中優衣、夫の誕生日をサプライズ祝福
夫へのバースデーサプライズ田中さんは「お誕生日おめでとう。30歳。さらに大人の階段登った気分だね。本業のサッカーも 本業のパパも 大大大好きな妻を愛せる環境づくりを全力でサポートします！」とつづり、1本の動画を公開しました。
コメントでは「面白すぎる笑笑」「髪切った？！可愛すぎる」「とても可愛い奥様で 旦那様がうらやましい限りです」「足だしした足が見たかったです！！！笑笑」「かわいいゆいちゃん」「私がときめいてます」などの声が寄せられています。