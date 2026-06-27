恋愛バラエティー番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演していた田中優衣さんは6月25日、自身のInstagramを更新。夫の誕生日を祝う動画を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：田中優衣さん公式Instagramより）

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恋愛バラエティー番組『テラスハウス』（フジテレビ系）の軽井沢編『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』に出演していた田中優衣さんは6月25日、自身のInstagramを更新。夫でJリーグ・湘南ベルマーレ所属の袴田裕太郎選手の誕生日を祝う動画を公開しました。

【写真】田中優衣、夫の誕生日をサプライズ祝福

夫へのバースデーサプライズ

田中さんは「お誕生日おめでとう。30歳。さらに大人の階段登った気分だね。本業のサッカーも　本業のパパも　大大大好きな妻を愛せる環境づくりを全力でサポートします！」とつづり、1本の動画を公開しました。

田中さんがデートの準備をする様子から始まり、「大好きな旦那様」「30歳 Birthday surprise」「メロメロ足だし作戦」といったテロップも添えられています。海が見えるレストランでサプライズを計画したものの、向かう車内で袴田選手に「食事に行くんでしょ？」と勘づかれてしまったエピソードも明かしました。最後には、夫婦のツーショットも披露しています。

コメントでは「面白すぎる笑笑」「髪切った？！可愛すぎる」「とても可愛い奥様で　旦那様がうらやましい限りです」「足だしした足が見たかったです！！！笑笑」「かわいいゆいちゃん」「私がときめいてます」などの声が寄せられています。

夫も驚きのイメチェン

24日にも袴田選手へのサプライズ動画を公開した田中さん。ロングヘアをボブヘアまでばっさりとカットし、待ち合わせ場所へ向かう様子を披露しました。田中さんに気付いた袴田選手は「めっちゃ短くしてるやん。似合ってる。失恋した？」と驚いた様子。夫婦の仲むつまじい姿に、ファンからは「まってうそ！ かわいい」「失恋は、するはずないよね〜」「まさかの旦那様の反応」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)