住宅ローンや地域インフラに影響も？国の「政策的な銀行」残高が128兆円超に拡大！

財政融資資金とは何か

財政融資資金とは、国が政策目的のために集めたお金を、必要な機関や自治体に低利で貸し出す仕組みです。

民間の銀行では採算が取りにくい社会的に重要な事業を支えるため、「国が運営する政策的な銀行」とも言えます。財源の約71.5%は「財投債」と呼ばれる国債の発行で調達されており、残りの約27.9%は特別会計などからの預かり金（預託金）です。



28兆円超の内訳――私たちの生活に直結する3つの柱

残高の93.6%にあたる約120兆1017億円が「貸付金」として運用されています。その中身を見ると、私たちの暮らしに身近な3つの分野が浮かび上がります。



1.住宅支援（特別法人向け貸付：約47兆3036億円）

最大の貸付先は住宅金融支援機構などの特別法人で、全体の36.85%を占めます。フラット35に代表される長期固定型住宅ローンは、この資金があって初めて成り立っています。残高が積み上がるほど、国の住宅支援策を継続する財政的な余力が試されます。



2.地域インフラ整備（地方公共団体向け貸付：約39兆892億円）

都道府県や市区町村への貸付は全体の30.45%を占め、今回の発表では前月比で約9985億円増と貸付先の中で最大の伸びを示しました。道路・橋・上下水道・学校など、日常生活を支えるインフラの整備・維持にこの資金が使われています。



3.中小企業・農業支援（政府関係機関向け貸付：約23兆9870億円）

日本政策金融公庫などへの貸付は全体の18.7%です。物価高や人手不足が続く中、中小企業や農業者が低利で借り入れできる背景には、この資金供給があります。



残高拡大が私たちに与える影響

では、残高が128兆円超に拡大したことは、私たちの生活にどのような変化をもたらすのでしょうか。

プラスの影響としては、住宅ローン支援・インフラ整備・中小企業融資といった政策サービスが引き続き維持・拡充される可能性が高いことです。

特に地方公共団体向け貸付の増加は、老朽化した道路や水道の修繕など身近な公共サービスの充実につながることが期待できます。住宅を購入したい方にとっては、長期固定型ローンの利用しやすさが保たれる見通しです。

一方、懸念される影響もあります。財投債の返済原資は一般の赤字国債とは異なり、貸付先からの回収金で賄われるため、直ちに将来の増税へつながるわけではありません。

しかし、万が一貸付先が資金を返済できなくなれば、最終的に税金が投入され国民負担となるリスクをはらんでいます。残高の膨張は、そうした潜在的なリスクの拡大を意味します。

また、金利上昇局面では、国の新たな資金調達コストが上がり、住宅ローン金利や中小企業向け融資の金利にじわりと影響が及ぶシナリオも想定されます。国は金利変動リスクを管理する対策（ALM等）を行っていますが、経済の波が私たちの生活に波及する可能性は意識しておく必要があります。



まとめ

令和8年5月末の財政融資資金残高は約128兆円超と過去の水準を上回る規模に拡大しています。住宅ローン・地域インフラ・中小企業融資を下支えするこの仕組みは、今の暮らしを支える「見えにくいセーフティネット」です。

しかし残高の拡大は将来の財政負担とも表裏一体であり、恩恵とリスクの両面を理解しておくことが重要です。定期的に公表されるこうしたデータに目を向けることが、社会の変化を先読みする手がかりになるでしょう。



出典

e-Stat 財務省 財政融資資金現在高（令和8年05月末）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー