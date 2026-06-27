「休み」がなかった時代、人びとは酒に溺れた…有給休暇のルーツ「土曜の半休」が生まれた歴史

「自由に使える時間」は、いつから当たり前になったのだろうか。

産業革命期のイギリスでは、「休み」のない生活のなかで深酒に溺れる労働者があふれていた。やがて人びとが「余暇」を手にしたことで、観光という新しい文化も生まれていく。

話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

母親が乳児にジンを与えていた

工場や炭鉱の労働者になった人びとの側の意識は、相変わらず伝統的で慣習的な社会のそれを維持し、継承したままだった。たとえば周りの人びとと共に働き、共に休み、共に生きる労働者たちは、かつての共同体の時間のかわりに標準化されていく時計時間に従うことしかできず、まして「休み」を個人的な事情から取ることなど思いつかないまま、来る日も来る日も共に働き続ける。せいぜい日曜日の午後から夜にかけて深酒するぐらいで、それも「聖なる月曜日」を迎えてしまうと、その週の給与は確実に減額されてしまう。個人的な「休み」は、ただちに貧しさと不安定さにつながる。

そのうえ都市や炭鉱に生きる労働者たちには、守護聖人の村祭りや、収穫祭や、年中行事や、領主の祭儀などの集合的な「休み」は、もはや存在しない。そうして共同体の「休み」を失い、個人の「休み」を忌避して、週一回の日曜午後に束の間の休息を取るしかない労働者たちにとって、深酒をして日常を脱する他に気晴らしの方法はなく、それが毎週末だけでなく毎晩の習癖となっていくことで、飲酒による害毒が近代社会に広まっていった。

こうして禁酒運動が切実に求められた1840年代のリバプールでは「労働者、日雇い労務者、奉公人階級の平均寿命はなんとわずか15歳であった」（Ｆ・エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態』）とされ、マンチェスターなど他の工業都市でも同様の惨状だったという。厳しい労働条件、「休み」のない都市生活、そして飲酒中毒の蔓延などが重なり合い、近代社会が抱えた諸問題はかつてないほどに深刻化していった。

このころのイギリスで創刊された風刺雑誌『パンチ』は、「信心深いパブ（THE PIOUS PUBLIC-HOUSE）」と題したイラストを、1860年４月14日号に載せている（下図）。

そのパブの店内では「不純物が混じったビールやジンを飲むことになるだろう」が、「大酒呑みの英国人たち（The G.B.）は、酒害など、まったく見たこともない」という一文が記されている。だが彼らの目の前では、幼い少女がビールらしきものを一心不乱に飲み（図の左下）、また母親が腕の中の乳児へジンを与えている（図の右端）。当時は泣きやまない幼児にジンを飲ませる習慣が一部にあったという。そうして労働者たちが集う「公共の家（パブリック・ハウス、つまりパブ）」では、年齢や性別に関わりなく、飲酒が当たり前に、そして集合的におこなわれていた。

健全な労働者たちの出現

このような「休み」の機能不全と飲酒の蔓延という社会問題に対し、禁酒運動や労働運動をはじめ、さまざまな組織がその対策と解決に取り組んだ。ときに雇用者の側である資本家たちも譲歩し、たとえば19世紀の半ばごろには日曜日の一日に加え、土曜日の午後も休業とする工場が増えていった。

この土曜日の午後の「半休」は、労働者が仕事をしない時間帯であるにもかかわらず、その雇用者が労働時間と同等の賃金を支給する「有給休暇（paid leave）」の最も早い事例の一つとなった。都市史を専門とするC・ビレンによれば、土曜日の半休は労働者たちの熱烈な支持を集めた画期的な施策だった半面、実際には日曜日の午後におこなっていただろう家事や子育てや、職場または地域の仲間との会食などに費やされることが多かったという。そのため、たとえば土曜日の午後から出発し、そのまま宿泊して日曜日の午後や夜まで遠出するような労働者はほとんど現れず、半休が観光の普及に与えた影響は限定的だったとされる。

それでも土曜日の午後が「休み」になり、しかも労働をせずに有給で休業できるようになった意義は、小さくなかった。とくに安息日である日曜日とは別に、そして宗教的な約束事も共同体の決め事もない土曜日の午後に、他ならぬ個人が自由に使うことができる時間、すなわち自由時間が制度化され普及していったことの社会的価値は計り知れない。

再びビレンによれば、自由に使える土曜日の午後に、労働者たちは更なる飲酒に耽(ふけ)り、それにつられて暴力や暴動などが増加するリスクを、資本家たちは危惧していたという。ところが半休が普及するにつれ、コーラスのグループやブラスバンドを結成したり、フットボールをはじめとするスポーツ活動に勤(いそ)しんだり、あるいは禁酒運動や慈善活動に参加するなど、いわゆる健全な労働者たちが出現していき、近代化する都市における善良で勤勉な市民層を形成していく動きが、各地で現れたという。

そもそもトーマス・クックが1841年に開始した団体観光は、いずれの工場や企業にも属さない、ひとりの禁酒運動家の独立した活動だったが、そのうえで彼が集めようとしたのはイングランド中部の労働者たちだった。つまりは半休を手にし始めたころの労働者たちであり、放っておけば徒(いたずら)に酒を痛飲する人ばかりではなく、たとえば1841年のクックのエクスカーションのプログラムにあったように、コーラスやダンスやスポーツなどの健全な活動に興じて「酒のない一日」を楽しむ人びともいたはずだった。するとなぜクックの最初期の団体観光が、名所や旧跡を見て歩く旅行のかたちではなく、コーラスやハンカチ落としやフットボールなどで構成されていたのか、ここに来てよくわかる気がする。

このころ労働者たちの活動を積極的に支援し、たとえば工場の敷地内に運動場や練習場などを設け、活動のための資金や時間を提供する雇い主も現れていったという。そのように健全で善良な有給休暇の過ごし方を支援することで、「聖なる月曜日」とは無縁な、そして勤勉で有能な労働者たちを集め、また引きとめることができた。

半休をはじめとする有給休暇の制度化は、工場経営にとってマイナスになるどころか、その運用を工夫すれば、事業を高度に発展させてより多くの資本を回収できることを、一部の資本家たちは気づいていった（現在でもマンチェスターやリバプールなどに強豪のサッカーチームが多く所在するのは、こうした労働者と工場の文化がその土壌となってきた結果であり、それは日本の野球やサッカーをはじめとするスポーツ文化でも同様である）。

平均寿命はわずか15歳、ジンだけが唯一の楽しみ…産業革命の時代、人びとに何が起きていたのか