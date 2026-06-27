お姉ちゃんがパパに怒られている…６歳の弟がとった「思いがけない行動」とは

もうすぐ8歳になる娘と6歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったこと、感動したことなどを漫画にしています。

朝から小競り合いが始まったり、ママの取り合いをしたり、数年前まできょうだいケンカが日常茶飯事だったはなゆい家の子どもたち。「この先、大丈夫かな……？」とはなゆいさんも不安に思うほど不仲だったそうですが、最近子どもたちの成長と、姉と弟の絆を感じた出来事があったといいます。詳細を綴っていただきました。

姉がパパに怒られているのを見た弟

こんにちは。小学生2人を子育て中のはなゆいです。

突然ですが、きょうだいってケンカばかりしていたのに、いざという時は相手のことを思っていたりしませんか？

我が家がまさにそうでした。娘のまる子と息子のおーちゃんが3歳と1歳の頃は、頻繁にケンカしていました。理由は些細なことで、どちらがドアを開けるか、エレベーターのボタンを押すのは誰か、など。「このきょうだい、このままで大丈夫？」と、何度思ったことでしょう。

ところが不思議なもので、ケンカや仲直り、モノの取り合い、そして泣きながら一緒に遊ぶ時間……それらがゆっくりと積み重なって、時間と共に少しずつ変化していったように感じます。

そんなある日、姉と弟の“ふたりが育んだ”関係がはっきりと見えた出来事がありました。

自宅の駐車場でまる子がパパに怒られていた時のこと。私とおーちゃんは少し離れた場所で2人の様子を見ていました。心配する息子に、「これはまる子とパパのお話だから」と伝えましたが、おーちゃんは姉のことが気がかりな様子。

私と息子で先に家に入ったのですが、姉が帰ってきた瞬間に、おーちゃんは思いがけない行動をとります。姉が叱られている時に、弟は何を思ったのか!? その日のことw振り返ります。

「また一緒にいる」という安心感

今回の出来事で一番驚いたのは、おーちゃんが姉の部屋に入れてもらえなかったことに対して、「自分が拒絶された悲しさ」よりも「まる子がかわいそう」と泣いていたことでした。

普通であれば、迎えに行こうとしたのに無視され、姉の荷物を片付けてあげたのに部屋に入れてもらえなかったら、理不尽さに腹を立ててもおかしくないですよね。

でも、おーちゃんは違いました。自分が傷つけられたことよりも、まる子が怒られて悲しんでいるのを重視していたんです。

そこに、きょうだいの関係の深さを見た気がしました。

小さい頃はケンカしてばかりの2人でしたが、ケンカや仲直りの時間を重ねるうちに「この相手は絶対にいなくならない」「怒っても泣いても、また一緒にいる」という安心感を育んできたのかもしれません。

仲がいいからケンカしないではなく、「ケンカしても元に戻れる」。だからケンカを通してもつながっていける。そんなことをお互い感じているのではないかと思いました。

まる子が傷ついた時、おーちゃんは姉のそばに行こうとしていました。そして、まる子も「おーちゃんだけ入って」と部屋のドアを開けた。その小さなやりとりには、2人の間だけにある特別な信頼が感じられました。

きょうだいって、親が思っている以上に、ちゃんとお互いを見ているんですね。なんて愛が深い……。子どもたちから学ばせてもらいました。

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