N organic美容乳液がベスコス多数受賞！人気アイテムを試せる限定セット登場

スキンケアブランド「N organic」から発売中の薬用美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク」が、美容誌『VOCE』『美的』『MAQUIA』の2026年上半期ベストコスメを含む数々のアワードを受賞しました。これを記念して、人気のBasicシリーズを気軽に試せる限定セットが登場。肌荒れやシミ予防にアプローチする話題の美容乳液とともに、シリーズの魅力をたっぷり体験できる内容となっています♪

ベスコス受賞の美容乳液に注目

2026年3月に発売された「N organic Basic バランシング エッセンスミルク【販売名：NB エッセンス ミルク EX／医薬部外品】」は、“肌の炎上”に立ち向かう薬用美容乳液として話題を集めています。

本品には、伊豆大島産の赤CICA⁴（ツボクサエキス）をはじめ、黄柏エキス⁵や肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウム*⁶を組み合わせた独自の「トリプルファイトCP（コンプレックス）」を配合。

乾燥や紫外線などによる肌のゆらぎをケアしながら、すこやかな肌状態へ導きます。

さらに、美白有効成分のビタミンC誘導体⁷とホワイトラベンダーエキス⁸を配合。メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎ、透明感のある印象の肌を目指せるのも魅力です。

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人気アイテム4種を試せる限定セット

2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、「N organic Basic ベストコスメ受賞記念 お試しセット」が期間限定で販売されます。価格は1,280円。

ローションは橙エキス⁹と黄柏エキス⁵を配合し、うるおいを与えながら肌のバリア機能をサポート。VCエッセンスは時間差浸透処方によりビタミンCを効率よく届けます。

さらに、ベストコスメ21冠*¹⁰を受賞した人気のクレンジングジェルも試せる充実の内容です。

内容：N organic Basic バランシング ローション（20mL）／N organic Basic バランシング エッセンスミルク【販売名：NB エッセンス ミルク EX／医薬部外品】（10mL）／N organic Basic コンディショニング VCエッセンス（3.5g）／N organic Basic スージング クレンジングジェル（20g）

※おひとり様につき1セットのご購入とさせていただきます。

初回限定のスターターセットも登場

美容乳液をじっくり使いたい方には、「N organic Basic エッセンスミルク ベストコスメ受賞記念スターターセット」がおすすめです。価格は5,423円（税込）。

定期便で初めて購入する方限定のセットで、通常価格から15％OFFで購入できるお得な内容となっています。毎日のスキンケアを見直したい方や、季節の変わり目に肌ケアを強化したい方にもぴったりです。

内容：N organic Basic バランシング エッセンスミルク【販売名：NB エッセンス ミルク EX／医薬部外品】（本品60mL）／N organic Basic スージング クレンジングジェル（30g）／N organic Basic バランシング ローション（パウチ2枚）

*¹乾燥による

*²メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

*³独自技術によって採取・抽出した伊豆大島産ツボクサエキス（保湿成分）と、自社従来の採取・抽出方法による国内他産地ツボクサエキスのアシアチン酸とマデカシン酸の総量比較

*⁴ツボクサエキス（整肌エキス）

*⁵オウバクエキス（保湿成分）

*⁶肌あれ・ニキビを防ぐ

*⁷L-アスコルビン酸2-グルコシド（メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）

*⁸ラベンダーエキス－1（整肌成分）

*⁹ビターオレンジ果皮エキス（保湿成分）

*¹⁰2025年ベストコスメ含む各種アワードで21冠 2025年12月末日時点

N organicでゆらぎに負けない肌へ

肌荒れケアと美白*²ケアを同時に叶える「N organic Basic バランシング エッセンスミルク」。

数々のベストコスメを受賞した実力派アイテムだからこそ、まずは限定セットで試してみるのもおすすめです。

Basicシリーズの人気アイテムをまとめて体験できるこの機会に、自分の肌と向き合うスキンケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡期間限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてください。