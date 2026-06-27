サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）を２０１８年に開いたロシアは、ウクライナ侵略により２大会連続で除外されている。

サッカーファンらは今大会、国内リーグでプレーした選手らが出場する旧ソ連構成国ウズベキスタンへの応援などで留飲を下げる。ファンの大会復帰に向けた願いは強いが、見通しは不透明だ。

Ｗ杯初出場となるウズベキスタンがポルトガルと対戦した２３日、モスクワ中心部のスポーツバーは、仕事帰りのサッカーファンでにぎわっていた。約１６０席の予約が埋まったのは、２週間前。試合が始まると、「ウズベキスタン」コールが起きた。０―５と惨敗したものの、途中で席を立つ客はほとんどいなかった。

銀行員のデニスさん（３１）は「旧ソ連圏で唯一の出場国。一つでも勝ってほしい」と興奮気味に話した。

ロシアでサッカーは、アイスホッケーやフィギュアスケートと並ぶ人気を誇り、競技人口は最多とされる。Ｗ杯には４回出場し、ロシア大会ではベスト８。ソ連時代にはベスト４になったこともある。

２２年２月の侵略開始後、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）から大会出場を禁止され、代表試合はアフリカや中東諸国などとの親善試合に限られる。露サッカー連合の会長は２５日、１０月に開催されるＵ―１５（１５歳以下）の大会への参加書類を受け取ったとし、「国際大会への復帰に向けた重要な一歩」と強調した。ただ、侵略を受けるウクライナや、ＦＩＦＡへの強い影響力を持つ欧州の反発は根強い。

国内リーグにはかつて、外国の有名選手が集まり、才能を開花させた本田圭佑選手も活躍した。だが、クラブチームの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）に参加できない状況が続き、リーグのレベル低下が懸念される。元ロシア代表選手は露メディアに「失ったレベルを取り戻すには１０年はかかる」との見方を示した。