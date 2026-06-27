スポーツ専門局「ESPN」電子版は26日（日本時間27日）、MLB選手会がスポーツブックやデイリーファンタジー運営会社におけるプロップベット禁止を実現するため、MLBと共同でロビー活動を行うことを提案したと報じた。

個人選手の成績を対象にした予測市場のイベント契約も禁止対象に含まれるという。プロップベット（Prop Bet）とは、「試合の勝敗以外の出来事」に賭けること。「Prop」は Proposition（特定の事象）の略で、MLBでは主に選手個人の成績に対する賭けを指す。

例えばヤンキースのアーロン・ジャッジが本塁打を打つか、パイレーツのポール・スキーンズの奪三振数が7個を超えるかどうかなどだ。

選手会が問題視しているのは、ファンの怒りが特定の選手に直接向かうこと。負けたギャンブラーがSNSで「お前のせいで負けた」と選手本人や家族を攻撃するケースが増えている。

さらにMLBが警戒しているのは八百長リスク。「初球がボールかストライクか」、「この打席で三振するか」といった賭けは、一人の選手の行動だけで結果が決まるからだ。禁止案には、試合前・試合中を問わず、個々の選手に関するすべてのプロップベットが含まれる。

さらに選手会は、合法的な賭博運営会社からの広告契約やスポンサー契約について、選手が関与できる範囲を明確にするようMLBに求めた。対象には予測市場も含まれる。現行の労使協定では、選手が自分の名前、背番号、画像、肖像を「野球の試合またはイベントへの賭けを宣伝、促進、奨励する目的」で使用することを禁じている。

複数のスポーツブック関係者によれば、プロップベットは1試合に賭けられる総額の20〜30％以上を占めることもある。昨年11月、ガーディアンズの投手2人が、投球操作をめぐる賭博スキームに関与した疑いで起訴された後、MLBと提携スポーツブックは、初球プロップベットに250ドルの上限を設けた。さらにMLBの要請により、多くのスポーツブックでは初球プロップベットをパーレー（複数の予想をまとめて当てる賭け）に組み込むことも禁止されている。