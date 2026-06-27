「ファーム・交流戦、阪神（降雨中止）巨人」（２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は２６日、ファーム・巨人戦が悪天候のため雨天中止となった。不振のため２軍で再調整中のドラフト１位・立石正広内野手（２３）についてデイリースポーツ評論家の藤田平氏は「不振の最大の原因として考えられるのが練習量の不足。急いで昇格させる必要はない」と指摘した。

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打撃不振に陥った立石が２軍で再調整している。１６日の西武戦で４打席連続三振に倒れ、１７日に登録抹消となったわけだが、打撃を見ていると上半身と下半身のバランスが完全に崩れていた。

最大の原因として考えられるのが練習量の不足だ。下半身がしっかりできていないと、どうしても上半身に頼る打撃になってしまう。体がボールについていっておらず、そういうバッティングは長続きしない。

立石は１月の右脚肉離れから計３度の離脱を繰り返しており、春季キャンプも満足に送れていなかった。ランニングやノックの量は足りず、２軍でも実戦は１３試合だけ。素質は申し分ないが、プロとしての「土台」が出来上がっておらず、１軍に上げるのが早すぎた。

守備位置が左翼から三塁になったことも影響したかもしれない。絶対的主力の佐藤輝を右翼に移してまで与えられた守備位置で、立石の重圧は相当なものだっただろう。

急いで昇格させる必要はなく、残りのシーズンを２軍で過ごすくらいでも構わない。立石にとって実りのある時間にしてほしい。