アグネス・チャン、賞状＆トロフィーがズラリと並ぶ“アグネス部屋”を紹介 55年間の功績に「努力の賜物だと思います」「素晴らしいです」の声
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。賞状やトロフィーなどが並ぶ“アグネス部屋”を公開し、55年間の活動を振り返りながら感謝の思いをつづった。
【写真】55年間の功績並ぶ“アグネス部屋”を紹介をしたアグネス・チャン
「会社にはアグネス部屋と言う部屋があります」と明かし、「おかげさまで55年間、たくさんの書状やトロフィーを受賞されました。その一部がこの部屋にあります」（原文ママ）と紹介。博士号の卒業写真や旭日小綬章の賞状、レコード大賞の新人賞の盾や香港で受賞したものまで、たくさんの賞状やトロフィーが飾られている。
投稿では「本当にありがとうございます こんなにたくさんみんなから認められ、励まされ、愛されたことに胸が熱くなります」と長年支えてくれたファンに感謝を伝え、「今でも信じられない気持ちです。本当に夢のようですね」と改めて喜びをつづった。
この投稿には、「長年の努力の賜物だと思います」「アグネスさん素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】55年間の功績並ぶ“アグネス部屋”を紹介をしたアグネス・チャン
「会社にはアグネス部屋と言う部屋があります」と明かし、「おかげさまで55年間、たくさんの書状やトロフィーを受賞されました。その一部がこの部屋にあります」（原文ママ）と紹介。博士号の卒業写真や旭日小綬章の賞状、レコード大賞の新人賞の盾や香港で受賞したものまで、たくさんの賞状やトロフィーが飾られている。
投稿では「本当にありがとうございます こんなにたくさんみんなから認められ、励まされ、愛されたことに胸が熱くなります」と長年支えてくれたファンに感謝を伝え、「今でも信じられない気持ちです。本当に夢のようですね」と改めて喜びをつづった。
この投稿には、「長年の努力の賜物だと思います」「アグネスさん素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。