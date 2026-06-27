唯一の300万円切り！ エントリーモデルの仕様とは？

日産「キックス」は、独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による力強く滑らかな加速性能と高い静粛性を特徴とするコンパクトSUVです。これまで多くのユーザーから支持を集めてきました。

その2代目となる新型キックスが、2026年6月18日に発売されました。新たに第3世代「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を採用し、日常使いからレジャーまで幅広いシーンで活躍できるモデルへと大きく進化しています。

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新型キックスには、2WDと4WD（e-4ORCE）のそれぞれに、「X シンプルパッケージ」「X」「X＋」「G」の4グレードを設定。なかで最も手頃なエントリーモデルが「X シンプルパッケージ」です。

このグレード最大の特徴は、オーディオレス仕様のみが設定されている点です。上位グレードでは、12.3インチの「NissanConnectインフォテインメントシステム」や統合型インターフェースディスプレイをメーカーオプションとして選択できますが、「X シンプルパッケージ」では設定されておらず、4スピーカー付きのオーディオレス仕様が標準となります。

そのため、後付けのナビゲーションやカーオーディオを自由に選びたい人や、スマートフォンのナビアプリを活用する人に適したグレードといえるでしょう。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1800mm×全高1615mm、ホイールベース2655mmです。

室内寸法は室内長1930mm×室内幅1450mm×室内高1230mmを確保。クラストップレベルの後席ニールームや後席室内幅を実現しているほか、後席左右には「ゼログラビティシート」を採用し、長距離移動時の快適性にも配慮されています。

エクステリアでは、アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得た力強いフロントフェイスが特徴です。ボディカラーは「ダークメタルグレー」の1色設定となっています。

また、フロントバンパーやサイドシル、リアバンパーには、スニーカーソールをモチーフにしたディンプル（ポリゴン）パターンを採用。遊び心のあるデザインを演出しています。

インテリアは、モダンで開放感のある居心地の良い空間に仕上げられています。シート表皮には織物／トリコット素材を採用。

「X＋」以上のグレードに設定される合皮シートとは異なりますが、インストルメントパネルやドアトリムには合皮とファブリック素材を使用しており、シンプルながら上質感のある室内空間を実現しています。

安全装備も充実しており、「プロパイロット」を全車に標準装備。さらに、インテリジェント エマージェンシーブレーキや踏み間違い衝突防止アシスト、車線逸脱防止支援システム、SRSエアバッグなども標準で備わっています。

一方で、インテリジェント アラウンドビューモニターやインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）＆BSW、RCTA（後退時車両検知警報）は装備されておらず、この点が上位グレードとの主な違いのひとつです。

パワートレインには、日本市場で初採用となる第3世代「e-POWER」を搭載しました。モーター、発電機、インバーター、減速機、増速機の5つの主要部品を一体化した「5-in-1電動ユニット」と、1.4リッターの発電専用エンジン「HR14DDe」を組み合わせています。

フロントモーターは最高出力143PS、最大トルク315Nmを発揮。力強くリニアな加速性能を実現するとともに、前輪駆動ならではのシームレスな走りを楽しめます。

燃費性能はWLTCモードで25.7km／L、高速道路モードで23.8km／L。最上級グレード「G」のWLTCモード23.4km／L、高速道路モード22.2km／Lを上回り、各グレードのなかで最も優秀な数値をマークしています。

新型キックス「X シンプルパッケージ」の価格（消費税込み）は299万9700円。300万円を切る価格設定で、最上位グレード「G e-4ORCE」（424万8200円）と比べると約125万円安く購入できます。