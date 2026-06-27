香ばしい音を立てながら焼き上がるお肉。

運ぶのは…

日本最長級・全長16mの「特急レーン」です。

5月末に時津町にオープンした「特急焼肉ウルトラ」。

4人～8人がけのテーブル席が34卓あり、焼肉店としては県内トップクラスの広さです。

フードメニューの数は110種類。

中でも牛肉は和牛にこだわっていて、一皿699円から楽しむことができます。

お店のウリは…

（株式会社プラス1 坂本 典正 営業本部長）

「商品が全てレーンで運ばれるところと、主に九州産の黒毛和牛を使っていて、リーズナブルにお客様に提供している」

サイドメニューも充実していて、ユッケジャンなどの韓国料理や冷麺など、肉以外も楽しめます。

お店のランチメニューには“長崎ならでは”のこんなメニューも…

（永田 拓巳アナウンサー）

「きました、きました。音がしますね。大きい。見てください、この大きさ」

丼からあふれ出たビッグサイズの角煮。

豚バラ肉を惜しげもなく使った、その名も『ウルトラ角煮丼(1,780円 税抜)』です。

（永田 拓巳アナウンサー）

「おいしい。お肉がほろほろ、プルプル。しょうゆベースの甘いタレが、しっかり角煮に染み込んでいておいしい」

そして子どもたちにも楽しんでもらおうと、カレーやハンバーグなど11種類のキッズメニューもそろっています。

さらに、子どもたちが楽しめる“こんな場所”もあるんです。

（永田 拓巳アナウンサー）

「こちらの卓の横にはキッズルームが設けられていて、飲食店としては県内最大規模の広さだということです」

子どもが遊べる大型のキッズルームを完備。

見守りカメラが設置されていて、席にいながら子どもの様子をしっかり確認できて、安心して食事をすることができるんです。

（株式会社プラス1 坂本 典正 営業本部長）

「お子様が楽しんでいるのを見たり、お母様やお父様の笑顔を見るとよかったなと思う。“また来ようね” “また行きたいね” と思っていただける店舗にできればと思う」

大人も子どもも楽しめる演出に、リーズナブルでこだわりのメニューの数々。

幅広い世代がとりこになる焼き肉店になりそうです。