松山英樹27位、久常涼55位で週末へ 世界1位のシェフラーが2日目「60」、大会2勝目へ単独首位浮上
＜トラベラーズ選手権 2日目◇26日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の第1ラウンドが終了した。
【動画】松山英樹が“神技”披露！ ピンに背中を向けて打ったボールは1メートル以内へ
日本勢は2人が出場。20位で迎えた松山英樹は、6バーディ・3ボギーの「67」をマークし、トータル6アンダー・27位タイ。32位から出た久常涼は、2バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル2アンダー・55位タイで週末を迎える。トータル16アンダー・単独首位に2024年大会覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）。この日、11バーディ・1ボギーの「60」をマークした。トータル14アンダー・2位にビクトル・ホブラン（ノルウェー）、トータル12アンダー・3位タイにエリック・コール、アクシャイ・バティア（ともに米国）が続いている。昨年覇者のキーガン・ブラッドリー、先週のメジャー「全米オープン」を制したウィンダム・クラーク（ともに米国）は、ともにトータル8アンダー・14位タイにつけている。賞金総額は2000万ドル（約32億円）、優勝者には360万ドル（約5億8000万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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