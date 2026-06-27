＜速報＞渋野日向子は2日目「73」、予選通過圏内でホールアウト 古江彩佳が日本勢トップ
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」は、第2ラウンドが進行中。日本勢は15人が出場している。
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まだ午後組の選手がプレー中ではあるが、現時点のカットラインはトータル2オーバー。27位から出た渋野日向子は3バーディ・4ボギーの「73」とスコアを落としたが、トータルイーブンパーの予選通過圏内でホールアウトした。日本勢最上位には、3バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル4アンダー・8位タイにつける古江彩佳。畑岡奈紗がトータル3アンダー・15位タイで後半をプレーしている。岩井明愛がトータル2アンダー、「71」で回った大会2度目の出場となる桑木志帆、西郷真央、2週連続優勝とメジャー2勝目を狙う山下美夢有がトータル1アンダー、連日の「72」をマークした勝みなみ、プレー中の馬場咲希がトータルイーブンパー・41位タイにつけている。そのほか、原英莉花、西村優菜、竹田麗央はいずれもトータル2オーバー、吉田優利がトータル3オーバー、岩井千怜がトータル4オーバー、笹生優花がトータル6オーバーでホールアウトしている。トータル13アンダー・単独首位にユン・イナ、トータル7アンダー・2位にキム・アリム、トータル6アンダー・3位タイにイ・ドンウン（いずれも韓国）、4月の「シェブロン選手権」と6月始めの「全米女子オープンを」制し、今大会でメジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）が続いている。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
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