タレントの重盛さと美が、好きな男性に対して行うという独特なボディアプローチを再現し、共演者が赤面するシーンがあった。

【映像】独特なボディアプローチに共演者が赤面

6月26日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして花村想太（Da-iCE）と重盛さと美が登場。男性を勘違いさせてしまう女性のあざとい行動について徹底検証した。

山里が「重盛ちゃんは好きな人にどんなアプローチするの？」と尋ねると、重盛は「いや、もうストレートですね、伝えます、思ったらすぐ」と即答。

山里が「へーそれって、ある程度脈があるって分かってからってこと？自分が好きって伝えるのは」と深堀りすると、重盛は「いや。好きと思ったら、私はもう勝手に手とか足とかが動いちゃう」と答え、共演者らは「足が動く？」と困惑。

「向こうに歩いていっちゃうみたいな？」「移動するの？」と質問が飛ぶと、重盛は笑いながら「そう、手とかこう、差し込んだり…」と隣に座る花村に向かって手を伸ばすような仕草をみせ、「差し込む？」「足を？」とさらに動揺させた。

重盛は「私ちょっと変わってるかもしれない」と言いながら「なんか、もうその人が好きすぎて、触るの恥ずかしいから、こうやって…ちょっと差し込んじゃう…」と花村の座る椅子に手をかけると、花村は慌てて腰をひき「ああいやいや、僕のこと好きですかね？」とあたふた。

そんな花村の様子に、一同は大爆笑。鈴木が「ちょっとちょっと！赤くなっちゃってる！」とツッコむと山里も「差し込んでる！今！」とたきつけ、重盛も大笑い。突然の展開に、花村は「僕のこと好きですよね？」と困ったように山里に助けを求め、大騒ぎとなった。

（あざとくて何が悪いの？）