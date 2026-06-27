『風、薫る』第13週「白日の夢」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第13週「白日の夢」の各回あらすじを振り返る。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
■第61回のあらすじ
いよいよ看護婦として働き始めたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…。
■第62回のあらすじ
りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと、院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。そして、いよいよりんたちの初めての給料日がやってきた。
■第63回のあらすじ
直美（上坂樹里）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りん（見上愛）は支えようとする。
■第64回のあらすじ
ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見上愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。
■第65回のあらすじ
りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
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■第61回のあらすじ
いよいよ看護婦として働き始めたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…。
りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと、院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。そして、いよいよりんたちの初めての給料日がやってきた。
■第63回のあらすじ
直美（上坂樹里）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りん（見上愛）は支えようとする。
■第64回のあらすじ
ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見上愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。
■第65回のあらすじ
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