ダブル台風が接近 台風７号・台風８号

台風８号は、２７日午前７時には千葉県銚子市付近にあって、関東地方に最も接近しているとみられます。

中心気圧は９９８ヘクトパスカルで、１時間に９５キロの速さで北東に向かっています。最大瞬間風速は３５メートルです。

２７日夕方には、日本の東の海上で温帯低気圧に変わる見込みです。

台風７号 西日本・東日本へ接近

台風７号は西日本と東日本の太平洋側を進み、きょう夕方から夜のはじめごろに東海や関東に接近する見込みです。

午後６時には静岡県石廊崎の南南西約７０キロを１時間に６０キロの速さで東北東に進む予想です。中心気圧は９９２ヘクトパスカル、最大瞬間風速は３０メートルと予想されています。

［雨・風・波の予想］気象庁

２７日は、東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも大雨となる所があるでしょう。

▼２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

［風の予想］

▼２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２０メートル（３０メートル）

［波の予想］

▼２７日に予想される波の高さ

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

▼２８日に予想される波の高さ

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う

［防災事項］

関東甲信地方から近畿地方では２７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側では２７日は暴風に、２８日にかけてうねりを伴う高波に警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

１時間ごとの雨・風シミュレーション 下に画像で掲載

画像で掲載している１時間ごとの雨・風シミュレーションでは、台風７号の発達した雨雲と風は、昼頃に近畿地方へ、夕方から夜のはじめごろにかけて東海地方、関東地方に接近する予想です。静岡、神奈川、東京、千葉などには発達した雨雲がかかる時間帯もありそうです。

シミュレーションは予想のひとつで実際の雨や風とずれる場合があります。気象庁から発表される最新の台風情報に注意してください。

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