「さくらももこと郡上八幡」岐阜・郡上八幡に7月4日開業 四季折々のアート展示、「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」限定グッズ続々
【女子旅プレス＝2026/06/27】漫画家・エッセイストのさくらももこさんと、彼女が愛した岐阜県・郡上八幡の物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が、2026年7月4日にグランドオープンを迎える。これに先駆け、描き下ろしアートや立体展示、イマーシブ映像体験の詳細、「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」とコラボした限定グッズが公開された。
【写真】「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」限定グッズも続々
「さくらももこと郡上八幡」は、国の登録有形文化財である「郡上八幡 町屋敷越前屋」を舞台に、歴史的建造物ならではの趣と、描き下ろしアートや立体展示などの多彩なコンテンツが融合した特別な空間が広がる。
1階「エントランス」では、郡上八幡の穏やかな町並みと豊かな自然を描いた描き下ろしキービジュアル展示が来場者を迎える。また、さくらももこさんゆかりのスポットや郡上八幡の魅力を紹介する「まち歩きマップ」も展示され、施設を起点に町歩きを楽しめる。
1階「プロローグ はじまりの小部屋」には、さくらももこさんのオリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」と「はちごろう」の立体造形が登場。キャラクターと一緒に記念写真を撮影し、旅の思い出をSNSでシェアできる空間となっている。
2階「ももこと巡る 郡上八幡の四季」では、郡上八幡の四季折々の風景をテーマに、同施設のために描き下ろされた特別なアート作品を展示。作品にはきらびやかな金色に輝く雲があしらわれ、季節ごとに異なる魅力を華やかに表現している。さらに「GJ8マン」とその仲間たちも登場し、作品に彩りを添える。部屋全体を活用した空間演出によって構成されており、没入感あふれるアート空間を体験できる。
1階の映像展示室「ももこと郡上八幡を感じる・見つける」は、さくらももこさんが「おとぎの世界」と表現した、水とともに生きる町・郡上八幡を追体験するイマーシブ映像空間。歴史ある蔵建築の空間で、豊かな自然と人々の暮らしが織りなす風景を箱庭のような絵画的世界観で表現している。約4分間の映像には、さくらももこさんが愛した風景や澄んだ空気感、この町を訪れることで満たされた心の豊かさまでが凝縮されている。
1階中庭「郡上八幡の伝統工芸品」では、地域に受け継がれる伝統工芸やものづくり文化と「GJ8マン」がコラボレーションした特別展示を展開。郡上本染、美濃和紙、積み木、郡上下駄、シルクスクリーンといった職人技が光る作品の数々を鑑賞できる。また、食品サンプル展示では「GJ8マン」やさくらももこさんの好きな食べ物を紹介し、キャラクターとともに地域の文化や魅力を楽しく体感できるエリアとなっている。このほかにも、空間全体を通して魅力を多角的に感じられる多彩な展示が多数用意されている。
さらに、同施設の世界観を楽しめるオリジナル限定グッズの数々が登場。「GJ8マン」をはじめ、「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」とコラボレーションした限定アイテムも展開し、展示体験の余韻をそのまま持ち帰ることができる特別なコレクションが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・住所：〒501-4226 岐阜県郡上市八幡町新町926
・営業時間：10:00〜17:00（最終入館16:30）※郡上おどり期間中のみ営業時間変更あり
・休館日：無休 ※年末年始を除く
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【写真】「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」限定グッズも続々
◆歴史的建造物と多彩なコンテンツが融合
「さくらももこと郡上八幡」は、国の登録有形文化財である「郡上八幡 町屋敷越前屋」を舞台に、歴史的建造物ならではの趣と、描き下ろしアートや立体展示などの多彩なコンテンツが融合した特別な空間が広がる。
1階「プロローグ はじまりの小部屋」には、さくらももこさんのオリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」と「はちごろう」の立体造形が登場。キャラクターと一緒に記念写真を撮影し、旅の思い出をSNSでシェアできる空間となっている。
2階「ももこと巡る 郡上八幡の四季」では、郡上八幡の四季折々の風景をテーマに、同施設のために描き下ろされた特別なアート作品を展示。作品にはきらびやかな金色に輝く雲があしらわれ、季節ごとに異なる魅力を華やかに表現している。さらに「GJ8マン」とその仲間たちも登場し、作品に彩りを添える。部屋全体を活用した空間演出によって構成されており、没入感あふれるアート空間を体験できる。
1階の映像展示室「ももこと郡上八幡を感じる・見つける」は、さくらももこさんが「おとぎの世界」と表現した、水とともに生きる町・郡上八幡を追体験するイマーシブ映像空間。歴史ある蔵建築の空間で、豊かな自然と人々の暮らしが織りなす風景を箱庭のような絵画的世界観で表現している。約4分間の映像には、さくらももこさんが愛した風景や澄んだ空気感、この町を訪れることで満たされた心の豊かさまでが凝縮されている。
1階中庭「郡上八幡の伝統工芸品」では、地域に受け継がれる伝統工芸やものづくり文化と「GJ8マン」がコラボレーションした特別展示を展開。郡上本染、美濃和紙、積み木、郡上下駄、シルクスクリーンといった職人技が光る作品の数々を鑑賞できる。また、食品サンプル展示では「GJ8マン」やさくらももこさんの好きな食べ物を紹介し、キャラクターとともに地域の文化や魅力を楽しく体感できるエリアとなっている。このほかにも、空間全体を通して魅力を多角的に感じられる多彩な展示が多数用意されている。
◆来館の思い出に欲しくなる限定グッズ
さらに、同施設の世界観を楽しめるオリジナル限定グッズの数々が登場。「GJ8マン」をはじめ、「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」とコラボレーションした限定アイテムも展開し、展示体験の余韻をそのまま持ち帰ることができる特別なコレクションが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆「さくらももこと郡上八幡」
・住所：〒501-4226 岐阜県郡上市八幡町新町926
・営業時間：10:00〜17:00（最終入館16:30）※郡上おどり期間中のみ営業時間変更あり
・休館日：無休 ※年末年始を除く
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