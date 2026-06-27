来週の主な予定 日銀短観に米雇用統計 ウォーシュFRB議長、トランプ米大統領演説 来週の主な予定 日銀短観に米雇用統計 ウォーシュFRB議長、トランプ米大統領演説

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来週の主な予定 日銀短観に米雇用統計 ウォーシュFRB議長、トランプ米大統領演説



・米雇用統計 政府・医療部門の増加とW杯の季節性により一部強気予想

・日銀短観 堅調なAI輸出と賃上げ伴う国内消費増がエネルギー高を相殺

・韓国貿易収支 AI需要急増で輸出は過去最高に、SK・サムスンに追い風

・ウォーシュFRB議長 ECBフォーラム出席、就任後初の国際舞台での講演

・独立記念日にトランプ米大統領演説、30日に米イラン実務者協議再開か



29日（月）

財務省「国債投資家懇談会」

月例経済報告（6月）

日本小売売上高（5月）

中川日銀審議委員、任期満了

ケント豪中銀総裁補佐、金融政策手段について講演

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム開会挨拶

ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について講演

ECBフォーラム「欧州の未来を作る：イノベーション、成長、安定」（7月1日まで）

中国商務相、ベルギー訪問（30日まで）EU当局者と貿易・関税について協議

韓国政府投資会合開催 サムスン電子・SKハイニックスCEOら出席



30日（火）

外国為替平衡操作実施状況（5月28日-6月26日）

日本雇用統計（5月）

豪中銀議事録（6月16日開催分）

中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）

ドイツ消費者物価指数（6月）

米求人件数（5月）

米シカゴ購買部協会景気指数（6月）

米消費者信頼感指数（6月）

ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「欧州における成長加速」出席

エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「規制、安定、成長」出席

シュナーベルECB理事、ブリーデン英中銀副総裁、ECBフォーラム「AIと金融」出席

レーンECBチーフエコノミスト、オープンAI最高経済学者、ECBフォーラム「AIと対話」出席

米予備選（コロラド）

米イラン実務者協議再開予定（スイス）原子力専門家出席



7月1日（水）

日銀短観（第2四半期）

韓国貿易収支（6月）

中国RatingDog製造業PMI（6月）

ユーロ圏消費者物価指数（6月）

米週間石油在庫統計

米自動車販売 （6月）

米ADP雇用者数（6月）

米製造業PMI確報値（6月）

米ISM製造業景気指数（6月）

ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、ウォーシュFRB議長、ECBフォーラム討論会出席

ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「生産性と成長」出席

レーンECBチーフエコノミスト、ECBフォーラム「貿易環境における欧州の役割」出席

チポローネECB理事、ECBフォーラム「デジタル決済」出席

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム閉会挨拶

高市首相、インド訪問（3日まで）モディ首相と会談

USMCA（米国・メキシコ・カナダ）延長判断期限

香港特別行政区設立記念日のため香港休場



2日（木）

豪貿易収支（5月）

スイス中銀金融安定報告

スイス消費者物価指数（6月）

米雇用統計（6月）

米製造業新規受注（5月）

米新規失業保険申請件数（27日終了週）

マン英中銀委員、討論会出席

チポローネECB理事、討論会出席

エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議（通称：フランス版ダボス会議）（4日まで）

独立記念日前日のため米債券市場は短縮取引



3日（金）

GPIF資産運用実績（2025年度）

日銀「需給ギャップ・潜在成長率および労働需給指標」

中国RatingDogPMI非製造業PMI（6月）

ラガルドECB総裁、エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議出席

ベイリー英中銀総裁、ナーゲル独連銀総裁「財政政策と金融政策」討論会出席

独立記念日振替のため米国市場は休場



4日（土）

ブイチッチECB副総裁、ムーラン仏中銀総裁、エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議出席

米独立記念日、トランプ米大統領「あなたの好きな大統領（自称）」演説



※予定は変更することがあります

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