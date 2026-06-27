来週の主な予定 日銀短観に米雇用統計 ウォーシュFRB議長、トランプ米大統領演説
来週の主な予定 日銀短観に米雇用統計 ウォーシュFRB議長、トランプ米大統領演説
・米雇用統計 政府・医療部門の増加とW杯の季節性により一部強気予想
・日銀短観 堅調なAI輸出と賃上げ伴う国内消費増がエネルギー高を相殺
・韓国貿易収支 AI需要急増で輸出は過去最高に、SK・サムスンに追い風
・ウォーシュFRB議長 ECBフォーラム出席、就任後初の国際舞台での講演
・独立記念日にトランプ米大統領演説、30日に米イラン実務者協議再開か
29日（月）
財務省「国債投資家懇談会」
月例経済報告（6月）
日本小売売上高（5月）
中川日銀審議委員、任期満了
ケント豪中銀総裁補佐、金融政策手段について講演
ラガルドECB総裁、ECBフォーラム開会挨拶
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について講演
ECBフォーラム「欧州の未来を作る：イノベーション、成長、安定」（7月1日まで）
中国商務相、ベルギー訪問（30日まで）EU当局者と貿易・関税について協議
韓国政府投資会合開催 サムスン電子・SKハイニックスCEOら出席
30日（火）
外国為替平衡操作実施状況（5月28日-6月26日）
日本雇用統計（5月）
豪中銀議事録（6月16日開催分）
中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）
ドイツ消費者物価指数（6月）
米求人件数（5月）
米シカゴ購買部協会景気指数（6月）
米消費者信頼感指数（6月）
ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「欧州における成長加速」出席
エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「規制、安定、成長」出席
シュナーベルECB理事、ブリーデン英中銀副総裁、ECBフォーラム「AIと金融」出席
レーンECBチーフエコノミスト、オープンAI最高経済学者、ECBフォーラム「AIと対話」出席
米予備選（コロラド）
米イラン実務者協議再開予定（スイス）原子力専門家出席
7月1日（水）
日銀短観（第2四半期）
韓国貿易収支（6月）
中国RatingDog製造業PMI（6月）
ユーロ圏消費者物価指数（6月）
米週間石油在庫統計
米自動車販売 （6月）
米ADP雇用者数（6月）
米製造業PMI確報値（6月）
米ISM製造業景気指数（6月）
ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、ウォーシュFRB議長、ECBフォーラム討論会出席
ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「生産性と成長」出席
レーンECBチーフエコノミスト、ECBフォーラム「貿易環境における欧州の役割」出席
チポローネECB理事、ECBフォーラム「デジタル決済」出席
ラガルドECB総裁、ECBフォーラム閉会挨拶
高市首相、インド訪問（3日まで）モディ首相と会談
USMCA（米国・メキシコ・カナダ）延長判断期限
香港特別行政区設立記念日のため香港休場
2日（木）
豪貿易収支（5月）
スイス中銀金融安定報告
スイス消費者物価指数（6月）
米雇用統計（6月）
米製造業新規受注（5月）
米新規失業保険申請件数（27日終了週）
マン英中銀委員、討論会出席
チポローネECB理事、討論会出席
エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議（通称：フランス版ダボス会議）（4日まで）
独立記念日前日のため米債券市場は短縮取引
3日（金）
GPIF資産運用実績（2025年度）
日銀「需給ギャップ・潜在成長率および労働需給指標」
中国RatingDogPMI非製造業PMI（6月）
ラガルドECB総裁、エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議出席
ベイリー英中銀総裁、ナーゲル独連銀総裁「財政政策と金融政策」討論会出席
独立記念日振替のため米国市場は休場
4日（土）
ブイチッチECB副総裁、ムーラン仏中銀総裁、エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議出席
米独立記念日、トランプ米大統領「あなたの好きな大統領（自称）」演説
※予定は変更することがあります
・米雇用統計 政府・医療部門の増加とW杯の季節性により一部強気予想
・日銀短観 堅調なAI輸出と賃上げ伴う国内消費増がエネルギー高を相殺
・韓国貿易収支 AI需要急増で輸出は過去最高に、SK・サムスンに追い風
・ウォーシュFRB議長 ECBフォーラム出席、就任後初の国際舞台での講演
・独立記念日にトランプ米大統領演説、30日に米イラン実務者協議再開か
29日（月）
財務省「国債投資家懇談会」
月例経済報告（6月）
日本小売売上高（5月）
中川日銀審議委員、任期満了
ケント豪中銀総裁補佐、金融政策手段について講演
ラガルドECB総裁、ECBフォーラム開会挨拶
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について講演
ECBフォーラム「欧州の未来を作る：イノベーション、成長、安定」（7月1日まで）
中国商務相、ベルギー訪問（30日まで）EU当局者と貿易・関税について協議
韓国政府投資会合開催 サムスン電子・SKハイニックスCEOら出席
30日（火）
外国為替平衡操作実施状況（5月28日-6月26日）
日本雇用統計（5月）
豪中銀議事録（6月16日開催分）
中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）
ドイツ消費者物価指数（6月）
米求人件数（5月）
米シカゴ購買部協会景気指数（6月）
米消費者信頼感指数（6月）
ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「欧州における成長加速」出席
エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「規制、安定、成長」出席
シュナーベルECB理事、ブリーデン英中銀副総裁、ECBフォーラム「AIと金融」出席
レーンECBチーフエコノミスト、オープンAI最高経済学者、ECBフォーラム「AIと対話」出席
米予備選（コロラド）
米イラン実務者協議再開予定（スイス）原子力専門家出席
7月1日（水）
日銀短観（第2四半期）
韓国貿易収支（6月）
中国RatingDog製造業PMI（6月）
ユーロ圏消費者物価指数（6月）
米週間石油在庫統計
米自動車販売 （6月）
米ADP雇用者数（6月）
米製造業PMI確報値（6月）
米ISM製造業景気指数（6月）
ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、ウォーシュFRB議長、ECBフォーラム討論会出席
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香港特別行政区設立記念日のため香港休場
2日（木）
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スイス消費者物価指数（6月）
米雇用統計（6月）
米製造業新規受注（5月）
米新規失業保険申請件数（27日終了週）
マン英中銀委員、討論会出席
チポローネECB理事、討論会出席
エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議（通称：フランス版ダボス会議）（4日まで）
独立記念日前日のため米債券市場は短縮取引
3日（金）
GPIF資産運用実績（2025年度）
日銀「需給ギャップ・潜在成長率および労働需給指標」
中国RatingDogPMI非製造業PMI（6月）
ラガルドECB総裁、エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議出席
ベイリー英中銀総裁、ナーゲル独連銀総裁「財政政策と金融政策」討論会出席
独立記念日振替のため米国市場は休場
4日（土）
ブイチッチECB副総裁、ムーラン仏中銀総裁、エクス＝アン＝プロヴァンス経済会議出席
米独立記念日、トランプ米大統領「あなたの好きな大統領（自称）」演説
※予定は変更することがあります