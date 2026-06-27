その年の優れた文具に贈られるアワード「日本文具大賞」。

今年で35回目を迎える表彰式が、2026年6月24日（水）、東京ビッグサイトで開催中の「文具・紙製品展 ISOT（国際 文具・紙製品展）」会場で行われました。

審査は「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門。各部門の優秀賞・計12製品が選ばれ、その中から1製品がグランプリに選出されました。

グランプリは、マルマン「スパイラルノート ベーシック」

栄えあるグランプリに輝いたのは、マルマン株式会社の「スパイラルノート ベーシック」。部門は「デザイン部門」。

発表では「美しい金属製のスパイラルリングと、七丸形状の穴により、ページをめくる際の引っ掛かりをなくした、ストレスフリーなノート。独自の用紙や細かなミシン目など、細部まで使いやすさにこだわり、究極のベーシックを完成させた誠実な物作りが支持されました」とコメント。

各部門の優秀賞12製品が発表

今年の優秀賞は、以下の4つの切り口から選出。受賞作は以下。

■機能部門

技術力やアイディアにより、使いやすさや効率性を向上させた文具。

・リフィルメーカー3.5（カール事務器株式会社）

・フィットカットカーブ 万能チタン（プラス株式会社）

・Mutualミューチュアル 二つ折りクリップボード（株式会社LIHIT LAB.）

■デザイン部門

視覚的な美しさやインテリア性、使用時の心地よさを追求した文具。

・ブックチルト（カール事務器株式会社）

・ボールサインiDシングル（株式会社サクラクレパス）

・スパイラルノート ベーシック（マルマン株式会社）

■サステナブル部門

環境配慮素材の使用や長く使える工夫など、持続可能な社会に貢献する文具。

・色変わるメモ帳（株式会社 国府印刷社）

・キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（コクヨ株式会社）

・ダストレス SEA SHELL CHALK（日本理化学工業株式会社）

■トレンド部門

SNSでの話題性や、新しい働き方・学び方のニーズを捉えた文具。

・スティッキールはさみ ツマムノ（サンスター文具株式会社）

・デジトックス ザ・ルーティン スマホ用 タイムロックケース（株式会社ソニック）

・ファンログ（株式会社マークス）

開催概要