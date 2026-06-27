マツダスタジアム室内練習場での練習中、阪神外野守備兼走塁チーフコーチ・筒井壮は傘をさし、独り三塁ベンチに向かった。「ちょっと芝の状態を見ておきたいと思いまして」

雨に打たれるグラウンド、そしてスタンドには誰もいなかった。無人の野球場に、新型コロナウイルスに見舞われたころを思った。阪神が3試合連続で雨天中止となるのは、そのコロナ禍だった2020年7月6〜8日以来だという。

まだ6年しかたっていないのか。あの息をひそめて自宅で過ごした日々は遠い昔のようだ。

あの年、プロ野球は3カ月延期となった。6月19日の開幕を前に当時監督（現本紙評論家）の矢野燿大は「始まるなというわくわく感が強い」と話した。「みんなが苦しい思いをしているなか、こういう状況で野球ができる喜びと感謝の思いを見せていきたい」

ファンも待ちわびた開幕だった。特に阪神ファンは野球が日常に入り込んでいる。朝のあいさつにも「昨日の阪神は……」で始まるほどだ。野球のない日々はさぞ心がすさんでいたことだろう。

野球好きで知られる作家、ポール・オースターがコロンビア大卒業後、フランスに移住し、金銭が底をついて帰国した当時のことを小説『リヴァイアサン』（新潮文庫）に書いている。主人公は売れない青年作家で、パリで5年間過ごして帰国する。「きっと野球なしで長く暮らしすぎたんだと思う。人間、ダブルプレーとホームランを一定量摂取しないと精神が枯渇してくるから」

3日も続けて試合が流れた、今の阪神ファンも似たような心境かもしれない。番記者も同じだ。昔はよく「野球記者殺すにゃ、刃物はいらぬ。雨の3日も降ればよい」と言い合ったものだ。野球がない日が続けば、さすがにネタも枯れてくる。

アメリカでは野球場に野球を観に行くことを「テイク・イン」という。映画や芸術を鑑賞する際に使う言葉だ。ジョージ・F・ウィルは『野球術』（文春文庫）で＜これは野球特有の言い回しだ＞と書いている。＜野球には摂取すべきものがたっぷりある。摂取したものを吸収する（テイク・イン）時間もふんだんにある。だからこそ、こういう言い方が生まれたのかもしれない＞。

選手たちも待っている。筒井は空を見上げ「明日はできますよ」と笑った。 ＝敬称略＝ （編集委員）