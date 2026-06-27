エバース、ドラマ初主演！佐々木隆史「ついに僕らの演技力が評価された」

テレビ朝日の挑戦的ドラマ枠「ドラドラ大作戦」にて、7月4日（土）から『ナツノマンザイ』の放送がスタートする。

【映像】『ナツノマンザイ』予告

昨年12月、夜の街で繰り広げる“漫才師たちの日常会話”をドラマ級の没入感とエモさで魅せ、大反響を呼んだ番組『ヨルノマンザイ』。そんな新感覚番組が、4週連続の本格ドラマ『ナツノマンザイ』としてカムバックを果たす。

もしも偶然聞こえてきた見知らぬ2人の雑談が、漫才みたいに面白かったら…？ この番組は、今最も勢いのある人気漫才師たちが、“芸人にならなかった世界線”の住人となり、何気ない日常会話のなかで“しゃべくり漫才”を繰り広げる、まったく新しいかたちの群像会話劇だ。

舞台を“クリスマスイブ”から“とある夏の一日”に移し、まるで“隣の人の面白い話を盗み聞きしている”かのような臨場感が味わえる本作。

初主演を務めるのは、若手漫才界の先頭を走るエバース。大役に挑む2人も、本作への手応えを感じている様子。前作『ヨルノマンザイ』について、エバースの佐々木隆史は「芸人からは結構言われましたね」と、芸人仲間からも反響があったことを明かす。

さらに、第1話では昨年の『M-1グランプリ』ファイナリスト同士の豪華共演も実現。

見どころについて聞かれた佐々木は、「たくろうさんも出演されているので、第1話としては一番いいキャスティング。去年のM-1の優勝と準優勝で…」と話すと、すかさず町田和樹が「（エバースは）3位です。誰も覚えてないからって繰り上げするな」とツッコミ。

すると佐々木は「3位なのにたくろうさん差し置いて主演ってこと？」と首をかしげ、町田が「そうです、なぜか」と自虐気味に落とす一幕も。

M-1で日本中を沸かせた実力派漫才師たちが生み出す至高の会話劇は必見だ。

7月の、とある休日。ササキ（エバース・佐々木隆史）は急遽、親戚の少年を一日だけ預かることになる。子どもに慣れていないササキは、友人のマチダ（エバース・町田和樹）を呼び出し、三人で遊園地へ。

大人二人は、少年を楽しませようと奮闘するものの、やることなすこと空回り。そんななか、ほんの一瞬目を離した隙に、少年が姿を消してしまい――。

無口な少年と、頼りない大人二人。夏の遊園地から始まる、まるで“しゃべくり漫才”のような会話劇に期待が高まる。

◆エバース コメント

※佐々木隆史（ササキ役）

今回はドラマ初主演ということで、ついに僕らの演技力が評価されたなと。気負いすぎず自然体でいくために、いろいろな俳優さんの作品、特に『少林サッカー』を観て、自分なりに演技を落とし込んで撮影に臨みました。

劇中では昔のネタを披露していますが、もともと雑談形式のネタではあるのでやりやすかったですね。

共演した少年役の高橋好史くんは、僕の甥っ子と同じくらいの年齢で可愛かったし、楽しく撮影できたかなと思います。エバースとドラマに出るとなればあっちも緊張しちゃうと思ったので、こっちから話しかけて緊張をほぐすようにはしました。

※町田和樹（マチダ役）

相方は「演技力が評価された」なんて言っていますが、演技力じゃなくて漫才を評価して選んでいただいたと思っています。あと、『少林サッカー』は、演技を学ぶ作品じゃないです。

撮影現場では、少年役の高橋好史くんと和気あいあいと話しましたが、もしかすると彼は今日初めてエバースを知って、事前にウィキペディアで調べてきてくれた可能性が非常に高いです。