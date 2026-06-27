イングランド代表に痛手！ 最終ラインのレギュラーが２試合欠場の見込み。「ガーナ戦後、張りを訴えていた」と現地報道【Ｗ杯】
イングランド代表に痛手だ。右SBのレギュラー、リース・ジェームズが負傷。「少なくとも２試合を欠場することになった」と、イギリス大手紙『The Guardian』が報じている。
「リース・ジェームズは、ハムストリングの負傷からの回復に努めるため、ワールドカップで少なくとも次の２試合を欠場することになる。ハムストリングの問題を抱えているこの右サイドバックは、火曜日にガーナと０−０で引き分けた試合後、張りを訴えていた」
ジェームズは、26日にカンザスシティで行なわれたトレーニングには参加しなかったという。チームは翌日にグループＬ最終節のパナマ戦を戦う。「彼はその試合と、その後に続く可能性のあるラウンド32の試合も欠場するだろう」。
ジェームズの不在をどう乗り切るか。同メディアは以下のように記す。
「トゥヘル監督は、右サイドバックのバックアップにティノ・リブラメントを選んでいたが、大会直前のトレーニングで、このニューカッスルの選手をふくらはぎの負傷により失った。指揮官はチェルシーのトレボ・チャロバーを招集し、本職はセンターバックであるジャレル・クアンサーが右サイドバックをカバーできると述べた。右サイドバックの他の選択肢は、エズリ・コンサとジェド・スペンスだ」
２戦を終えて１勝１分けのイングランドは、まだ決勝トーナメントを確定できていない。パナマ戦はどんなスカッドを並べるか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「リース・ジェームズは、ハムストリングの負傷からの回復に努めるため、ワールドカップで少なくとも次の２試合を欠場することになる。ハムストリングの問題を抱えているこの右サイドバックは、火曜日にガーナと０−０で引き分けた試合後、張りを訴えていた」
ジェームズの不在をどう乗り切るか。同メディアは以下のように記す。
「トゥヘル監督は、右サイドバックのバックアップにティノ・リブラメントを選んでいたが、大会直前のトレーニングで、このニューカッスルの選手をふくらはぎの負傷により失った。指揮官はチェルシーのトレボ・チャロバーを招集し、本職はセンターバックであるジャレル・クアンサーが右サイドバックをカバーできると述べた。右サイドバックの他の選択肢は、エズリ・コンサとジェド・スペンスだ」
２戦を終えて１勝１分けのイングランドは、まだ決勝トーナメントを確定できていない。パナマ戦はどんなスカッドを並べるか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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