「今や必要な要素は全て揃っている」ブラジル撃破へ！トルシエが森保Jに太鼓判！戦いぶり絶賛「まさに相応しい勝ち上がり」【W杯】
あの元日本代表監督も熱烈エールだ。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのF組３節で、スウェーデンと対戦。１−１で引き分け、グループステージ２位での突破を決めた。
試合後、日韓W杯で指揮を執ったフィリップ・トルシエ氏がSNSを更新。森保ジャパンの戦いぶりを高く評価しているようで、次のように綴った。
「日本にとって、まさに相応しい勝ち上がりだ。前半は激しいプレー、高い技術力、チームとしての規律、堅固な守備体制が光る、非常にコントロールされた展開だった。後半、スウェーデンは猛攻を仕掛けてきたが、日本は粘り強さ、困難を共に乗り越える力を示した。このチームは、プレーの仕方だけでなく、必要な時にはどう戦うかも心得ている」
決勝トーナメント１回戦の相手は、サッカー王国ブラジル。フランス出身の71歳は「ブラジルとのエキサイティングなベスト32の対戦を控え、今や必要な要素は全て揃っている」と太鼓判を押し、「Ganbare Nippon」と締め括った。
また、ジーコ氏はFIFAのインタビューで「ブラジルを応援するよ。結局のところ、私はブラジル人だからね。だが、日本が勝ったら、それで構わない。分かっているのは、素晴らしい試合になるということ。日本は本物のサッカーをしているからね」と語った。
かつて日本代表を率いたレジェンドたちも熱く見守っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】森保監督と“疑似２S”。71歳トルシエの最新ショット
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのF組３節で、スウェーデンと対戦。１−１で引き分け、グループステージ２位での突破を決めた。
試合後、日韓W杯で指揮を執ったフィリップ・トルシエ氏がSNSを更新。森保ジャパンの戦いぶりを高く評価しているようで、次のように綴った。
「日本にとって、まさに相応しい勝ち上がりだ。前半は激しいプレー、高い技術力、チームとしての規律、堅固な守備体制が光る、非常にコントロールされた展開だった。後半、スウェーデンは猛攻を仕掛けてきたが、日本は粘り強さ、困難を共に乗り越える力を示した。このチームは、プレーの仕方だけでなく、必要な時にはどう戦うかも心得ている」
決勝トーナメント１回戦の相手は、サッカー王国ブラジル。フランス出身の71歳は「ブラジルとのエキサイティングなベスト32の対戦を控え、今や必要な要素は全て揃っている」と太鼓判を押し、「Ganbare Nippon」と締め括った。
また、ジーコ氏はFIFAのインタビューで「ブラジルを応援するよ。結局のところ、私はブラジル人だからね。だが、日本が勝ったら、それで構わない。分かっているのは、素晴らしい試合になるということ。日本は本物のサッカーをしているからね」と語った。
かつて日本代表を率いたレジェンドたちも熱く見守っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】森保監督と“疑似２S”。71歳トルシエの最新ショット