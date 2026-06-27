テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。7月11日（土）夜6時30分からは「ひぇー！明石家さんまが３年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122㌔！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルをお届けする！

今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。

ゲストライダーには、鈴木福が初登場！まさかの新幹線寝過ごしハプニングからスタートするも、中学生への熱血な野球指導や海外への一人旅エピソードで大活躍！その成長ぶりに「もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川を唸らせる。そしてなんと、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨！放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2か月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す！

鈴木福の成長ぶりに驚き、明石家さんまが大暴れする、リアルガチな“充電旅”２時間半スペシャルをお見逃しなく！