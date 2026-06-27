ウグイスについて説明する、福井市自然史博物館の出口翔大さん＝2026年5月13日、福井市

福井市自然史博物館は、ウグイスのさえずりが聞こえた場所の情報提供を県民に呼びかける「ふくいホケキョ市民調査2026」を行っている。シカ増加の影響などで減少傾向にあるとされるウグイスの生息状況を明らかにすることが狙いだ。同館学芸員の出口翔大さん（36）は「今後の詳細な調査につなげたい」と意気込み、温暖化の影響も調べていく。（共同通信＝中野湧大）

ウグイスは2月ごろ〜8月ごろに繁殖期を迎え、求愛や縄張りの主張のためにさえずる。博物館によると、増加しているシカが、ウグイスの生息場所となるやぶを食い荒らしたり、同じ場所で生息する特定外来生物ソウシチョウの鳴き声が天敵のイタチ類を呼び寄せたりすることが原因で、ウグイスの個体数は減少しているとみられるが、詳細は分かっていない。

調査では、さえずりを聞いた場所や日付などをメールや電子フォームで報告してもらい、地図上にプロット。生息分布図を作成する。本年度末に一般向けに公開する見通しだ。これらのデータを基にエリアを絞り、今後、本格的な生態調査に乗り出す。

こうした市民参加型のウグイスの鳴き声調査は、地方自治体としては珍しいという。2026年5月中旬までに約80件の情報が寄せられた。

2027年度は、春の訪れを告げるとされる初鳴き日の情報も集め、温暖化による影響があるかどうかも調べる予定。気象庁は2020年までウグイスのほかカエル類などの初鳴きを記録していたが、現在は都市化を理由に対象を見つけることが困難になったとして廃止している。

出口さんは、全国的な調査だけでは、地方の状況を正確に把握することが難しいと指摘する。その上で「意識しないと気づきにくい身近な自然に目を向けるきっかけになれば」とアピールした。