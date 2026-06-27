西武は26日、日本ハムとの試合（ベルーナドーム）に4−3で勝利。同点で迎えた9回裏、先頭のカナリオが3球目高めに来たストレートを強振し、打球はレフトスタンドへ。人生初のサヨナラ弾でチームの連敗を3で止めた。

26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、この日ヒーローとしてお立ち台に上がったカナリオをピックアップ。カナリオはこの日、左安、中安、右飛、右安、左本塁打と5打数4安打の活躍。解説で出演していた大矢明彦氏は「少し波打つような感じで、おそらくライナーがラインドライブかかるくらいの飛び方をしていて、あっという間にスタンドに行きましたね。やっぱり思い切ったスイングというのはこういう時は怖いですね」とコメント。

同じく解説の佐伯貴弘氏は「久しぶりに1番に戻って、レフト、センター、ライトと打ち分けて。これだけボールの頭をたたいてスタンドに運ぶというのはなかなか難しい。大矢さんが仰られていたように、ラインドライブでスタンドに吸い込まれたといった感じで。郄橋光成選手も凄く喜んでいましたね」と振り返り、

番組MCの谷繁元信氏は「カナリオは交流戦入ってから良かったんですけど、途中から調子を落としていて。西口監督に会った時に、最近カナリオが空を向いて打っているので、そのうち下を向かせて打たせます。と言っていましたが、（今日は）空を見て打っていましたね…。」と笑い交じりにコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』