菊池タクトさん推奨…強くスイングできる打撃姿勢の習得法

バッティングフォームを作るうえで、重要な要素の1つが“姿勢”。適切な形で構えないと、体の開きが早くなったりバットが外回りしたりするエラー動作に繋がりやすい。米国でコーチングを学び、現在は野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんが、棒を使った打撃姿勢習得法を紹介している。

ポイントは上体を前傾させること。地面と垂直の状態でステップしてスイングに入ると、「（体の）横回転が強くなり、開きが早くなったり手が体から離れたりします。これを防ぐために胸をベース側に傾けます」と菊池さんは説明する。

理想の姿勢習得へ、選手はバッターボックスに入ったと仮定して立つ。足の幅は肩幅よりやや広めで、まずは前傾せずに真っすぐ立つ。次に地面と平行に棒を股関節部分に当て、胸を前傾させるとともにお尻を後方に引き、両膝を軽く曲げる。

胸を前傾させられないと、お尻を引いた時にかかと重心になる。背中側から棒を引っ張られると、簡単に体勢が崩れてしまう。また、両膝を曲げすぎたり、お尻を下げたりする動作もNG。お尻は高い位置を保って後方に引いていく。

この姿勢を取ったうえで上体を軽く捕手側、下半身を投手側に向けて捻転差を作れば、スイング前の準備が完了。最も強くスイングできる形が整う。小中学生に多いエラーパターンは、軸足側の股関節だけ曲げること。上半身と下半身が一緒に動き、捻転差が生まれない。左右の股関節を後方に引くことが重要だ。

姿勢ができたら実際にバットを持って構え、正しくできているかチェックしたい。習得できれば、強い打球を飛ばせるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）