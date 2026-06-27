1972年から73年に放送された「ウルトラマンA」の南夕子役で知られる女優の星光子(77)が、25日までに自身のインスタグラムを更新。ウルトラマン公式YouTube無料配信で、21日の父の日に「ウルトラマンA」第27話「奇跡！ウルトラの父」で全滅した兄弟たちを救うためウルトラの父が登場したことに触れ「父初登場、ファミリーの結束、子供たちの心に残る前後編、円谷プロから父の日の粋なプレゼント配信でしたね」とつづった。



【写真】77歳になった「ウルトラマンA」の“南夕子" 実娘がむっちゃ似てる！

今年はウルトラマンシリーズ60周年。ウルトラマン公式YouTubeでは、シリーズ作品の厳選エピソードを無料配信している。20日は「ウルトラマンA」の第26話「全滅！ウルトラ5兄弟」で、エースをはじめとするウルトラ5兄弟が次々とブロンズ像にされてしまうシリーズ屈指の絶望的な展開に息を呑む前編が、21日の父の日には第27話「奇跡！ウルトラの父」で、全滅した兄弟たちを救うため、遥かM78星雲からウルトラの父が降臨し、自らの命を顧みず息子たちを救おうとする父の巨大な愛の後編が放送された。



だが第28話「さようなら 夕子よ、月の妹よ」では、月星人という夕子の正体が明かされ、故郷に戻ったため、以後はスポット登場。星は「当時私はと言えば次回でまさか夕子が月に帰るとはつゆ知らず呑気にしていました」と振り返っていた。



2022年10月13日のインスタグラムでも「今日は10月の13日 大切な日よ。50年前のあの日、すすきが原を走って飛んだ 白いドレスがゆらいでた 月に帰っちゃったんだ 夕子が泣いていた」と南夕子というキャラを大切に思っていることをつづっていた。またファンから贈られたイラストなどもアップしている。



本編では北斗星司（高峰圭二）と南夕子が合体し、Aに変身。28話で南が月に帰ってからは、北斗一人で変身。また映画「大決戦!超ウルトラ8兄弟」(2008年)では北斗と南が結婚。娘の七海とともにパン屋を経営する姿が描かれた。七海役は、星の実娘・紫子が演じた。



星は今夏のランチ会開催も告知。「今夏紫子の帰国に合わせてふたりでの会にさせて頂くことになりました」と明かした。



（よろず～ニュース編集部）