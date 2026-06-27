スウェーデン戦の引き分けでグループステージ突破が決定

日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデン代表と戦い、1-1で引き分けた。

この結果、日本はグループFの2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。これを受け、グループステージ突破を記念したグッズが販売開始となり、「絶対欲しい！」と反響を呼んでいる。

日本は第2戦までを1勝1分で終え、引き分け以上で2位以内での通過が決まる状況。同勝ち点で並ぶオランダ代表との首位通過争いも注目されるキックオフになった。後半11分にFW前田大然のゴールで先制したものの、その6分後にスウェーデンFWアンソニー・エランガのスーパーゴールで同点とされ、試合はそのまま1-1で終了。日本は無敗での2位通過が決まっている。

試合後、日本代表の公式Xは「グループステージ突破記念グッズ 販売開始!!」と投稿。「Tシャツやフェイスタオルなど、豊富なラインナップをご用意しています。今大会の思い出に、いかがですか？」として、3試合のスコアなどがプリントされたグッズを紹介した。

ライトアップされているのは、Tシャツ、フェイスタオル、アクリルスタンド、ダイカットクッション、アクリルチャームの5種。グループステージ突破の興奮収まらぬファンからは「絶対欲しい！」「また欲しくなっちゃうでしょうが」「タオルはともかくスコアが書かれたクッションはおもろいなー」「仕事が早いな！！」などの声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）