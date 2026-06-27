「スポーツ朝鮮」は「想像しうる最悪の結果だ」と見出しを打って報道した

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグD組の第3戦が現地時間6月25日に行われた。

パラグアイ代表とオーストラリア代表の対戦はスコアレスドローで終わり、オーストラリアが2位通過を決め、パラグアイは3位で突破濃厚の位置につけた。決勝トーナメント進出の可能性を残す韓国代表にとっては「想像しうる最悪の結果」と受け止められている。

韓国は開催国メキシコらと同じA組に入り、1勝2敗で3位となった。今大会は12組の上位2か国と、3位の成績上位8か国が決勝トーナメントに進出するが、勝ち点3で終えた韓国は決勝トーナメント進出に黄色信号が灯っている。

F組では日本代表と引き分けたスウェーデン代表が勝ち点4の3位で突破を確定させた。さらにD組ではオーストラリアと引き分けたパラグアイも勝ち点4となり、まだ確定はしていないものの、韓国よりも上位に入った。韓国は現在3位チームのなかの6番手となっており、残された6組の試合結果を祈る気持ちで見つめることになる。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」はパラグアイとオーストラリアのドローを「想像しうる最悪の結果だ」と見出しを打って報道。同じアジアの日本とオーストラリアの結果が韓国にとって望ましいものではなかった現実について「韓国のもう一つの希望が破られた」と伝えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）