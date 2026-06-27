カナダのプロレス団体「メイプルリーフプロレス」は２６日、公式「Ｘ」で全日本プロレスの元三冠ヘビー級王者ジョー・ドーリングさんが亡くなったことを発表した。４４歳だった。

同団体は「本日６月２６日午前９時１３分、私たちの兄弟であるジョー・ドーリングが家族に見守られながら安らかに息を引き取りました。ジョーの人生はわずか４４年でしたが、その１年１年が１０００年分もの人生を凝縮したかのようでした」と伝えた。

ドーリングさんは、１９８２年４月１６日、米シカゴ出身。２００４年にプロレスデビューし０７年に全日本プロレスへ留学生として来日。当時社長だった武藤敬司らの指導を受け、同年１２月の「世界最強タッグ決定リーグ戦」で武藤とのタッグで初出場し優勝。さらに０８年１月に武藤とのタッグで世界タッグ王座を奪取し一気にトップ外国人選手となった。

一時全日本プロレスから離れるも復帰し１４年７月には諏訪魔を破り、三冠ヘビー級王座を初奪取した。その後、脳腫瘍を患ったことを公表し欠場も１７年１月２日の後楽園ホール大会で復帰。同年１０月に諏訪魔を破り三冠王座を奪還した。

２２年５月３１日に後楽園ホールで行われた「ジャンボ鶴田２３回忌追善興行」で３年ぶりに来日。メインイベントの歴代３冠ヘビー級チャンピオンプレミアム６人タッグマッチでジェイク・リー、大森隆男と組み宮原健斗、鈴木みのる、秋山準と対戦した。同年９月１８日に日本武道館で行う全日本プロレス５０周年記念大会に来日予定だったが体調不良で中止となっていた。