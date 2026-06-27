鈴木福、『充電旅』初登場 “寝過ごし”ハプニング→現役大学生らしい事情に「学業一番ですから」
7月11日に放送されるテレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』2時間半スペシャル（後6：30〜）に俳優の鈴木福が初登場する。
【番組カット】おいしそう！食卓に並ぶ豪華な料理に笑顔の鈴木福＆出川哲朗
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
ゲストライダーには、鈴木福が初登場。まさかの新幹線寝過ごしハプニングからスタートするも、中学生への熱血な野球指導や海外への一人旅エピソードで大活躍。その成長ぶりに「もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川をうならせる。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには、出川が仕掛けた昨年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
“荻ノ島かやぶきの里”からスタートした出川と土方Dは、沿道でゲストバイクを発見するも本人の姿がなく困惑。そこへワゴン車から「新幹線で寝過ごしちゃって一駅…」と頭を下げながら初登場の鈴木が現れる。
当日締め切りの大学の課題を車内で提出して寝過ごしてしまったという鈴木に、出川は「学業一番ですから」とフォローする。『マルモのおきて』（フジテレビ）から15年が経ち、阿部サダヲとお酒を飲むようになったという鈴木に出川は驚くが、「(芦田)愛菜ちゃんの連絡先は知らないんですよ」というまさかの事実も。成長ぶりに「ニューヨーク行ったりゴルフ行ったり、もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川をうならせる鈴木は、どんな大人になりたいか聞かれると、小学1年生の時に『妖怪人間ベム』（日本テレビ）で共演した亀梨和也への憧れを語る。
初の充電交渉では『マル・マル・モリ・モリ！』を歌っての突撃を課されるという出川のムチャブリにも大奮闘する鈴木。充電させていただいたお宅の息子さんが野球部だと知ると、鈴木のガチな熱血スイング指導がスタート。「ガチ、ガチコーチモードに入ってます」と熱心に教える姿とその見事な指導力に、出川も「正直ね、長嶋一茂さんよりよっぽどわかりやすい」と大絶賛する。
【番組カット】おいしそう！食卓に並ぶ豪華な料理に笑顔の鈴木福＆出川哲朗
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには、出川が仕掛けた昨年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
“荻ノ島かやぶきの里”からスタートした出川と土方Dは、沿道でゲストバイクを発見するも本人の姿がなく困惑。そこへワゴン車から「新幹線で寝過ごしちゃって一駅…」と頭を下げながら初登場の鈴木が現れる。
当日締め切りの大学の課題を車内で提出して寝過ごしてしまったという鈴木に、出川は「学業一番ですから」とフォローする。『マルモのおきて』（フジテレビ）から15年が経ち、阿部サダヲとお酒を飲むようになったという鈴木に出川は驚くが、「(芦田)愛菜ちゃんの連絡先は知らないんですよ」というまさかの事実も。成長ぶりに「ニューヨーク行ったりゴルフ行ったり、もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川をうならせる鈴木は、どんな大人になりたいか聞かれると、小学1年生の時に『妖怪人間ベム』（日本テレビ）で共演した亀梨和也への憧れを語る。
初の充電交渉では『マル・マル・モリ・モリ！』を歌っての突撃を課されるという出川のムチャブリにも大奮闘する鈴木。充電させていただいたお宅の息子さんが野球部だと知ると、鈴木のガチな熱血スイング指導がスタート。「ガチ、ガチコーチモードに入ってます」と熱心に教える姿とその見事な指導力に、出川も「正直ね、長嶋一茂さんよりよっぽどわかりやすい」と大絶賛する。