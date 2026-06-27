混戦を制したのは人気ママ雀士。試合後のホッとした笑顔が、喜びを物語っていた。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージO卓が6月26日に行われ、浅見真紀（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が2着・トップで首位通過。2位通過は忍田幸夫（麻将連合）。

【映像】ラス牌の赤五万でファインゴール！浅見真紀の鮮やかなアガリ

第1試合は和久津晶（連盟）、竹内元太（セガサミーフェニックス・最高位戦）、浅見、忍田の並びで開始。浅見は東1局1本場、親の和久津からのリーチに押し返し、リーチ・ツモ・平和・三色同順・赤・ドラの1万2000点（＋300点）を入手。東2局も竹内から5200点をアガりリード。しかしその後の混戦の末、南3局2本場に忍田の7800点（＋600点、供託1000点）のツモで逆転を許し、2着で終えた。

第2試合は東家から忍田、浅見、竹内、和久津の並び。和久津に4万点以上の点棒を持たれる苦しい展開で迎えた南1局4本場。2着目の浅見はカン五万待ちでリーチ。山には赤五万の1枚しか残っていなかったものの、浅見はこれを終盤にツモ。リーチ・ツモ・一盃口・赤の8000点（＋1200点）を加点した。第1試合トップの忍田に親被りをさせ、和久津を追い上げる効果的な一撃。解説の石原真人（麻将連合）は「これでだいぶ（戦況が）変わりましたよね」とこのアガリを絶賛した。

南2局、浅見は親リーチを和久津から直撃。リーチ・ドラ2の7700点で逆転に成功。南3局は竹内の親跳満ツモで一時逆転を許すも、その竹内が同1本場に忍田へ5200点（＋300点）を放銃すると再び浅見がトップ目へ。南4局はタンヤオの1100点のツモで逃げ切った。

試合後のインタビューでは「やりましたね！」「序盤、手が入らなくて、『やべえぞ！』と思っていました」と安堵の笑顔。事前のトーナメントの練習は「めちゃくちゃ敗退してきた。9割5分くらい負けました」と語り、「今日も全然いいイメージではなかった」と打ち明けた。試合の流れを変えた南1局4本場の満貫ツモについては「全然マンズの場況がよくなくて…あれをツモれたのが僥倖だと思っています」と振り返った。

次の卓組では同じ赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）と対戦が予定されている。浅見は「今日はちょっとソワソワしてしまったところがあるのですが、次戦はもっと落ち着いてさらに勝ち上がっていけたらいいなと思っています」と抱負を語り、明るくガッツポーズを決めた。

【第1試合結果】

1着 忍田幸夫（麻将連合）4万1300点／＋61.3

2着 浅見真紀（赤坂ドリブンズ・最高位戦）3万2100点／＋12.1

3着 和久津晶（連盟）1万8500点／▲21.5

4着 竹内元太（セガサミーフェニックス・最高位戦）8100点／▲51.9

【第2試合結果】

1着 浅見真紀（赤坂ドリブンズ・最高位戦）3万5700点／＋55.7

2着 竹内元太（セガサミーフェニックス・最高位戦）3万800点／＋10.8

3着 和久津晶（連盟）1万9300点／▲20.7

4着 忍田幸夫（麻将連合）1万4200点／▲45.8

【最終結果】

1位 浅見真紀（赤坂ドリブンズ・最高位戦）／＋67.8

2位 忍田幸夫（麻将連合）／＋15.5

3位 竹内元太（セガサミーフェニックス・最高位戦）／▲41.1

4位 和久津晶（連盟）／▲42.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

