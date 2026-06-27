明石家さんま＆出川哲朗、バイクで寄り添う”貴重”2ショット 『充電旅』3年ぶり登場
7月11日に放送されるテレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』2時間半スペシャル（後6：30〜）に明石家さんまが3年ぶりに登場する。
【番組カット】出川哲朗からもらったニット帽を被って登場する明石家さんま
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
ゲストライダーには、鈴木福が初登場！まさかの新幹線寝過ごしハプニングからスタートするも、中学生への熱血な野球指導や海外への一人旅エピソードで大活躍。その成長ぶりに「もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川をうならせる。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）
明石家さんまさんが3年ぶりに充電旅に来てくれました！快晴の新潟で、今回も超パワフルで絶好調なさんまさん。出川さんとの秘蔵エピソード満載のトークも、地元の皆さんにバンバン声をかけて笑い巻き起こして全員を笑顔にしていく姿は…まさに“お笑い怪獣”！そして、運転免許取り立ての鈴木福さんも初登場！みなさんから「大きくなったねぇ！」と声をかけられまくる福さんに、出川さんもホッコリしてました！今回は…日本中から愛されている2人をゲストに迎えて本当にスペシャルな撮影になりましたので、ぜひぜひ放送を見て楽しんでください！
【番組カット】出川哲朗からもらったニット帽を被って登場する明石家さんま
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）
明石家さんまさんが3年ぶりに充電旅に来てくれました！快晴の新潟で、今回も超パワフルで絶好調なさんまさん。出川さんとの秘蔵エピソード満載のトークも、地元の皆さんにバンバン声をかけて笑い巻き起こして全員を笑顔にしていく姿は…まさに“お笑い怪獣”！そして、運転免許取り立ての鈴木福さんも初登場！みなさんから「大きくなったねぇ！」と声をかけられまくる福さんに、出川さんもホッコリしてました！今回は…日本中から愛されている2人をゲストに迎えて本当にスペシャルな撮影になりましたので、ぜひぜひ放送を見て楽しんでください！