60歳、70歳でも元気に働くシニア世代が増えています。人手不足の中いまや欠かせない担い手となっている現場を取材しました。

【写真を見る】95歳の利用者に寄り添う76歳の看護師 人手不足で増える“定年撤廃” 現場を支えるシニアパワー

名古屋グルメの老舗「ステーキのあさくま」。ハンバーグにステーキなど定番料理が人気で、店内は大賑わい。次々に料理が運ばれていきます。

桜山店を支えているのが…



（店員）

「77歳です」「73歳」「78歳です」





店長も77歳女性「まさかこの年まで働いているとは」

70代のスタッフです。

野菜を盛りつけるのは78歳の安藤さん。肉の仕込みを担当する早川さんは、74歳。ハンバーグを焼いている伴野さんは75歳。



そして、ミーティングの輪の中にいる77歳の服部啓子さんは…今年で喜寿。この店の店長です。



（ステーキのあさくま桜山店 服部啓子店長 77歳）

「手洗いをしていますか？体調チェックシートにチェックしましたか？」

開店すると次々に注文が寄せられます。テキパキ対応する70代の皆さん。

姿勢よく歩くスピードに、カメラが追いつかないほどです。

この店で働く約50人の4分の1、12人が60歳以上。



（安藤絲子さん 78歳）

「楽しい。働かせてもらえるのはありがたい。私も高齢者ですので」



（服部店長）

「昔はまさかこの年まで働いているとは思わなかった。会社のおかげかな」

労働者の約7人に1人が65歳以上 変わる｢定年｣

ここ、「ステーキのあさくま」では全店舗で定年を撤廃しています。



（あさくま 三宅伸幸執行役員）

「『60歳まだまだ頑張れる』という人は、たくさんいると思う。美味しい料理を作りたいとか、あさくまへの熱意を持って入る人や、続けてくれる人がいることで、どんどんどんどん会社も現場も良くなっていく」

2024年、全労働者における65歳以上の割合は13.7%と過去最高に。

労働者の約7人に1人が65歳以上という現実もある中、あらゆる業種で「定年」に変化が起きています。

95歳の利用者に寄り添うのは…76歳の看護師

「変わりないかね？」



佐藤三代さん、76歳。岐阜市の湧水館デイサービスセンターで看護師として働いています。

（利用者 95歳）

「あなたは若い。私はおばあちゃん」



（佐藤三代さん 76歳）

「私だっておばあだよ」



佐藤さんは病院で定年まで看護師として働いた後、ここで働き始めました。現在は、利用者の血圧チェックや、薬の管理などを担当しています。

この施設では、スタッフの3分の1が60代以上。運営会社は3年前に定年を撤廃しました。理由は介護業界で深刻化する人手不足です。



（湧水館デイサービスなどを運営するYKA 河合晃司社長）

「とにかく若い人がなかなか入ってこない。今入職する人も50代以降が非常に多い」

薬のチェックを2人体制にするなど、ミスの起きにくい、シニアが働きやすい環境を整備しました。



（佐藤三代さん 76歳）

「家にいても何かやること、趣味みたいなものがない。やっぱり（外に）出た方がいいかなと」

人への寄り添い方は“シニアだからこその強み”

介護の職場では、シニアだからこそ発揮される強みもあります。



（佐藤さん）「体調どう？痛いところない？」

（利用者）「あるある、痛いところばっかり」

（佐藤さん）「お風呂入った？」

（利用者）「入った」

（介護職員 50代）

「体調が悪くなった利用者への寄り添い方をすごく尊敬している。安心して任せて私は他の業務に集中できる」



（河合社長）

「今までの人生で培ってきたものが、この介護業界で特に高齢者に対して寄り添えるところがあると思うので、非常にその部分では助かっている」

定年後も働くワケは…物価高 製造業でスキルを活かすシニアも

高齢者が増えているのは製造業でも。

名古屋市南区で自動車部品などを作る「富士精工 笠寺デポ」。ここでは60代以上の従業員が全体の2割を占めます。

清水正さん68歳。2年半前から工場の環境整備などいわゆる“カイゼン”を担当しています。

（清水正さん 68歳）

「結局やりたいことは土日の週末にできちゃうことばかりなので、平日に働いてもいいんじゃないかなと」



トヨタ系のメーカーで長年働いた清水さんは、65歳で一旦定年を迎えた後、ここで働くことに。

（清水さん）

「これだけ物価高騰になると（収入が）かなり助けになっている。それもやっぱり長く働く理由の一つ」



月収は20万円ほどですが、生活のための大事な収入源です。



（清水さん）

「自分も1人孫がいるので、孫になにか買ってあげられる。やっぱり働いてると、ちょっと余力がある」

実は、清水さんは派遣社員。

シニア専門の人材派遣会社「シニア東海」に所属しています。

300人あまりが登録する シニア専門の人材派遣会社も

現在300人あまりが登録するシニア東海、設立は15年前ですが、ここ数年、あらゆる会社から派遣の要請が寄せられるといいます。

（シニア東海 高江洲晋社長）

「（派遣で）最初1人入っていくと、こういう人いませんかとか、1社で（派遣社員が）何人も入ってる会社が最近結構増えている」

（富士精工 杉浦寿治社長）

「他社から来た人は、今まで培ってきた知識・経験を、違う会社で発揮していただくというのは、うちの会社にとってはすごくメリットがある」

少子化に人口減少が急激に進む日本。多くの業界で人手不足が叫ばれる中、シニアは今や欠かせない担い手となりつつあります。