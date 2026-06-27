“結婚45年”和田アキ子、離婚歴の真相に言及「何回も言ってるよ！」 きょう放送『おかべろ』
歌手の和田アキ子が、カンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に2週にわたって出演する。前編は27日、後編は7月4日に放送する。
【番組カット】ある行動にとっさの防御態勢！和気あいあいとした和田アキ子＆岡村隆史
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
早速、石田が「スタジオがピリッとしてますね」と緊張感を伝えると、すかさず岡村が「もう何人かどつかれてるかもわからない（笑）」と冗談を言いながらも緊張の面持ち。そんな中“芸能界のゴッド姉ちゃん”和田は登場するやいなや「変わらへんな〜」と右手を岡村の頭に。すると、岡村はとっさに防御態勢に。「背を測ろうと思っただけやろ！」と和田が言うも「いきなりやらはるのかなぁと思って」とビビる。続けて「そういうの見るからテレビ見てる人が信用するのよ、ほんまに怖いと思って！」と冒頭からアッコ節がさく裂する。
岡村は楽屋などにあいさつへ行った際に「アッコさんから言われる第一声が楽しみ！」と話し、収録当日、そして過去に岡村が言われた衝撃的な一言を明かす。そんなプライベートでも岡村と親交のある和田は『おかべろ』には7年ぶりとなる登場。“喜怒哀楽”知られざるアッコヒストリーを2週にわたりたっぷりと届ける。
第1週目は『和田アキ子の“だってしょうがないじゃない”話』と題し、「超厳格な父に反抗しグレた!?」「子分700人！中2でミナミを牛耳った!?」など、やんちゃだった学生時代とデビュー当時を振り返る。今だからこそ明かす「デビューまでのいきさつ」「先輩歌手から受けた壮絶なイジメ」とは。続けて「私イジメたことないのに、みんなに怖がられるのはなんで？」と和田が問うと、すかさず岡村が「○○○ちゃいますか？」と、身をもって体験した和田とのエピソードを語る。
そして、話題は今年で結婚45年を迎える結婚生活について。歌手・和田アキ子を45年にわたり支える夫はどんな人なのか。そして「何回も言ってるよ！」と和田が言うも、岡村・石田も口をそろえて「イメージがない！」と話すバツイチの真相も明らかに。
【放送時間】
前編：6月27日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、6月27日（土）深夜3時30分〜4時00分
後編：7月4日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、7月5日（日）深夜2時55分〜3時25分
【番組カット】ある行動にとっさの防御態勢！和気あいあいとした和田アキ子＆岡村隆史
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
岡村は楽屋などにあいさつへ行った際に「アッコさんから言われる第一声が楽しみ！」と話し、収録当日、そして過去に岡村が言われた衝撃的な一言を明かす。そんなプライベートでも岡村と親交のある和田は『おかべろ』には7年ぶりとなる登場。“喜怒哀楽”知られざるアッコヒストリーを2週にわたりたっぷりと届ける。
第1週目は『和田アキ子の“だってしょうがないじゃない”話』と題し、「超厳格な父に反抗しグレた!?」「子分700人！中2でミナミを牛耳った!?」など、やんちゃだった学生時代とデビュー当時を振り返る。今だからこそ明かす「デビューまでのいきさつ」「先輩歌手から受けた壮絶なイジメ」とは。続けて「私イジメたことないのに、みんなに怖がられるのはなんで？」と和田が問うと、すかさず岡村が「○○○ちゃいますか？」と、身をもって体験した和田とのエピソードを語る。
そして、話題は今年で結婚45年を迎える結婚生活について。歌手・和田アキ子を45年にわたり支える夫はどんな人なのか。そして「何回も言ってるよ！」と和田が言うも、岡村・石田も口をそろえて「イメージがない！」と話すバツイチの真相も明らかに。
【放送時間】
前編：6月27日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、6月27日（土）深夜3時30分〜4時00分
後編：7月4日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、7月5日（日）深夜2時55分〜3時25分