「ＧＨＣヘビー級王者」シェイン・ヘイスト、ＯＺＡＷＡと３度目防衛戦…７・１８大阪
プロレスリング・ノアは２７日までに７・１８インテックス大阪 ５号館大会でＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイストが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと３度目の防衛戦を行うことを発表した。
ヘイストは６・２５後楽園ホール大会で遠藤哲哉を破り防衛に成功。試合後、ＯＺＡＷＡがリングインし挑戦を勝手に決めていた。
◆７・１８大阪大会決定済みカード
▼ＧＨＣヘビー級選手権試合
王者・シェイン・ヘイスト ＶＳ 挑戦者・ＯＺＡＷＡ
▼ＧＨＣナショナル選手権試合
王者・丸藤正道 ＶＳ 挑戦者・拳王
▼ＧＨＣタッグ選手権試合
王者組・征矢学、飯野雄貴 ＶＳ 挑戦者組・マサ北宮、杉浦貴
▼Ｎ‐１出場者決定ラダーマッチ
※出場選手 タダスケ、アルファ・ウルフ、政岡純、小田嶋大樹、ＡＭＡＫＵＳＡ
▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合
王者組・ドラゴン・ベイン、アレハンドロ ＶＳ 挑戦者組・ＪＡＣＫＹ ＫＡＭＥＩ、Ｒｉｉｉｔａ
▼ＳＭＡＣＫ ＴＨＥ ＢＥＡＳＴ／シングルマッチ
Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 藤田和之
▼＜Ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌａｂｌｅ ｖｓ Ｐｒｉｎｃｅ ｏｆ Ｍａｄｎｅｓｓ／シングルマッチ
内藤哲也 ＶＳ 清宮海斗