プロレスリング・ノアは２７日までに７・１８インテックス大阪 ５号館大会でＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイストが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと３度目の防衛戦を行うことを発表した。

ヘイストは６・２５後楽園ホール大会で遠藤哲哉を破り防衛に成功。試合後、ＯＺＡＷＡがリングインし挑戦を勝手に決めていた。

◆７・１８大阪大会決定済みカード

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・シェイン・ヘイスト ＶＳ 挑戦者・ＯＺＡＷＡ

▼ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・丸藤正道 ＶＳ 挑戦者・拳王

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・征矢学、飯野雄貴 ＶＳ 挑戦者組・マサ北宮、杉浦貴

▼Ｎ‐１出場者決定ラダーマッチ

※出場選手 タダスケ、アルファ・ウルフ、政岡純、小田嶋大樹、ＡＭＡＫＵＳＡ

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

王者組・ドラゴン・ベイン、アレハンドロ ＶＳ 挑戦者組・ＪＡＣＫＹ ＫＡＭＥＩ、Ｒｉｉｉｔａ

▼ＳＭＡＣＫ ＴＨＥ ＢＥＡＳＴ／シングルマッチ

Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 藤田和之

▼＜Ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌａｂｌｅ ｖｓ Ｐｒｉｎｃｅ ｏｆ Ｍａｄｎｅｓｓ／シングルマッチ

内藤哲也 ＶＳ 清宮海斗