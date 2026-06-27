シェイン・ヘイスト

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　プロレスリング・ノアは２７日までに７・１８インテックス大阪　５号館大会でＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイストが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと３度目の防衛戦を行うことを発表した。

　ヘイストは６・２５後楽園ホール大会で遠藤哲哉を破り防衛に成功。試合後、ＯＺＡＷＡがリングインし挑戦を勝手に決めていた。

　◆７・１８大阪大会決定済みカード

　▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・シェイン・ヘイスト　ＶＳ　挑戦者・ＯＺＡＷＡ

　▼ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・丸藤正道　ＶＳ　挑戦者・拳王

　▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・征矢学、飯野雄貴　ＶＳ　挑戦者組・マサ北宮、杉浦貴

　▼Ｎ‐１出場者決定ラダーマッチ

※出場選手　タダスケ、アルファ・ウルフ、政岡純、小田嶋大樹、ＡＭＡＫＵＳＡ

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

王者組・ドラゴン・ベイン、アレハンドロ　ＶＳ　挑戦者組・ＪＡＣＫＹ　ＫＡＭＥＩ、Ｒｉｉｉｔａ

　▼ＳＭＡＣＫ　ＴＨＥ　ＢＥＡＳＴ／シングルマッチ

Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ　ＶＳ　藤田和之

　▼＜Ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌａｂｌｅ　ｖｓ　Ｐｒｉｎｃｅ　ｏｆ　Ｍａｄｎｅｓｓ／シングルマッチ

内藤哲也　　ＶＳ　清宮海斗