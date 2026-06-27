7月1日（水）に大井競馬場で行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第49回帝王賞（Jpn1）

施行日：7月1日（水）

施行場：大井競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬

1着賞金：8000万円

【かしわ記念】ルメール「勝てるとは思いましたが…」ミッキーファイトは惜しくも2着

地方年度代表馬・ディクテオンも名を連ねる

●JRA所属馬

アウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）松山弘平

カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）岩田望来

カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）西村淳也

ナチュラルライズ（牡4・美浦・伊藤圭三）横山武史

ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）戸崎圭太

ラムジェット（牡5・栗東・松永幹夫）三浦皇成

ロードクロンヌ（牡5・栗東・四位洋文）横山和生

●地方所属馬

キャッスルブレイヴ（牡7・船橋・渋谷信博）騎手未定

サントノーレ（牡5・大井・荒山勝徳）御神本訓史

セラフィックコール（牡6・川崎・内田勝義）吉原寛人

ディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）矢野貴之

ナイトオブファイア（牡4・大井・渡邉和雄）和田譲治

ナンセイホワイト（牡6・大井・米田英世）安藤洋一

マルカンラニ（牡6・大井・高野毅）松崎正泰