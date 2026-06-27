【帝王賞】ミッキーファイトなどJRA馬は7頭
7月1日（水）に大井競馬場で行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第49回帝王賞（Jpn1）
施行日：7月1日（水）
施行場：大井競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬
1着賞金：8000万円
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●JRA所属馬
アウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）松山弘平
カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）岩田望来
カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）西村淳也
ナチュラルライズ（牡4・美浦・伊藤圭三）横山武史
ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）戸崎圭太
ラムジェット（牡5・栗東・松永幹夫）三浦皇成
ロードクロンヌ（牡5・栗東・四位洋文）横山和生
●地方所属馬
キャッスルブレイヴ（牡7・船橋・渋谷信博）騎手未定
サントノーレ（牡5・大井・荒山勝徳）御神本訓史
セラフィックコール（牡6・川崎・内田勝義）吉原寛人
ディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）矢野貴之
ナイトオブファイア（牡4・大井・渡邉和雄）和田譲治
ナンセイホワイト（牡6・大井・米田英世）安藤洋一
マルカンラニ（牡6・大井・高野毅）松崎正泰