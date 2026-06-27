2機の規格外“特大ロケット”！韓国美女チアのキム・ヒョニョン、「裸足の闘志」ショットに反響

韓国のチアリーダー、キム・ヒョニョンの近況が話題だ。

キム・ヒョニョンは6月25日にインスタグラムを更新した。

【写真】2機の規格外“特大ロケット”、キム・ヒョニョン

公開された写真には、スクリーン野球場を訪れたキム・ヒョニョンの姿が収められている。赤いヘルメットをかぶり、バットを手にポーズを取るほか、裸足で打席に立つ様子も公開し、ファンの視線を集めた。

シンプルなトップスにブラックパンツを合わせたキム・ヒョニョンは、真剣な表情でバットを構えながらも、撮影ではお茶目な一面ものぞかせた。特に、その抜群のスタイルがタイトな服で際立っている。

写真とともに「裸足の闘志ランダース、ファイト！私もランダースでスクリーン野球場の初体験を完了。応援していたときは気づかなかったけど、実際にやってみると意外とすごく難しい。両腕の痛みで選手たちのすごさが分かった。選手の皆さん、本当にすごいね。今日は絶対に勝とう」と、自身が応援団として活動するプロ野球チーム、SSGランダースの選手たちへエールを送っている。

写真を見たファンからは、「かわいすぎる」「楽しそう」「スタイル抜群」「野球がよく似合う」「ランダースの勝利の女神」といった反応が寄せられた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケットボールリーグの桃園レオパーズの応援団に所属している。