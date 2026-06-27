【漢字クイズ】「益子」はなんて読む？「益」をスラスラ読めたら優秀！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「益子」はなんて読む？
「益子」という漢字を見たことはありますか？
栃木県にある駅名で、答えはひらがな3文字です。
いったい、「益子」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ましこ」でした。
益子駅は、栃木県芳賀郡益子町に位置する駅。
のどかな田園風景を走るローカル線の益子駅は、全国屈指の焼き物の町として知られる「益子」の玄関口で、“関東の駅百選”にも選ばれているのだそう。
駅舎内には、ランチや弁当のテイクアウトが楽しめるカフェや、自社農園野菜・お土産類を取り揃えた物販店があり、待ち時間も快適に過ごせますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『とちぎ旅ネット』
ライター Ray WEB編集部