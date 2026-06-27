CASETiFYコラボ最新作♡『トイ・ストーリー』×ピースマイナスワンの限定アイテム登場

スマホケースやテックアクセサリーで人気のCASETiFY（ケースティファイ）から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』と、G-DRAGONが手掛けるレーベル『ピースマイナスワン』との特別なトリプルコラボレーションが登場します。世代を超えて愛されるキャラクターたちと、ブランドを象徴するデイジーモチーフが融合した限定デザインは、ファッション感度の高い女性にも注目のコレクション。毎日持ち歩きたくなる特別なアイテムがそろいます♡

『トイ・ストーリー』の世界観を表現

「トイ・ストーリー｜ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクションは、『トイ・ストーリー』の人気キャラクターたちと、ピースマイナスワンならではの独創的なデザインを融合した特別なシリーズです。

テーマは“初めての友情”。誰もが経験した大切な思い出や懐かしさを表現しながら、日常使いしやすいアイテムへと落とし込まれています。

コレクションには、ピースマイナスワンを象徴するデイジーモチーフを取り入れた限定アートワークを採用。キャラクターたちの魅力を新しい視点で楽しめるデザインに仕上がっています。

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自分らしく楽しめる豊富なアイテム

本コレクションでは、AppleおよびSamsung Galaxy対応のスマホケースをはじめ、さまざまなテックアクセサリーを展開します。

なかでも注目は、お気に入りの『トイ・ストーリー』キャラクターを選んでカスタマイズできる「FIRST FAN Symbol Case」や「The Friendship Case」。

自分だけのオリジナル仕様を楽しめるため、ギフトにもおすすめです。

さらに今回は、世界的キャラクターグッズプロデューサーPLAY IN THE BOXが手掛ける限定グッズコレクションも初登場。

ブランドを象徴するデイジーのジュエルピンをはじめ、ファッションアイテムやライフスタイルグッズなど、多彩なラインアップが展開されます。

商品はスマホケース6,050円（税込）～、テックアクセサリー3,740円（税込）～で販売。※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

全国の店舗とオンラインで発売

コレクションは2026年6月24日（水）日本時間17時よりCASETiFY公式オンラインストアで発売開始。実店舗では同日各店舗オープン時間より販売されます。

販売店舗は、CASETiFY OSAKA心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店です。

また、専用アプリ「CASETiFY Colab」からも購入可能。最新コラボ情報の確認やスムーズなお買い物を楽しめます♪

まとめ

『トイ・ストーリー』の魅力とピースマイナスワンのクリエイティブな世界観が融合した、CASETiFYならではのスペシャルコレクション。

スマホケースやテックアクセサリーだけでなく、限定グッズまでそろう豪華な内容はファン必見です。

大切な思い出を身近に感じられるデザインは、自分用にはもちろんプレゼントにもぴったり。特別なコラボアイテムをぜひチェックしてみてください♡