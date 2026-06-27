メッツが26日（日本時間27日）、カルロス・メンドサ監督（46）を解任したと大リーグ公式サイトなど複数の米メディアが報じた。後任には、かつてパドレスを率い、現在はメッツの育成部門で働いていたアンディ・グリーン氏（48）が就任する。

グリーン氏は2007年に日本ハムでプレーした経験もある。グリーン氏は今季終了まで暫定監督を務める。デビッド・スターンズ球団編成本部長は声明で「カルロスは情熱と品格を持って組織を率いてくれた。過去3年間、選手たち、スタッフ、そしてチーム文化に与えた影響は計り知れない。しかし現状、我々は期待を大きく下回っており、前へ進むためには変化が必要だと判断した」と説明した。

メンドサ監督は、今季がメッツでの3年目。2024年には就任1年目ながらチームを89勝73敗に導き、ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を果たした。しかし2025年は歴史的な後半戦の失速でポストシーズン進出を逃した。

そして2026年は、まさに悪夢のようなシーズンとなった。メッツは開幕時点でメジャー2位のぜいたく税対象年俸総額と、実支出では球界最高額の年俸を抱えていた。それにもかかわらず34勝47敗と低迷し、ナ・リーグ東地区最下位。ワイルドカード争いでも9.5ゲーム差をつけられている。スターンズ球団編成本部長はシーズン序盤、何度もメンドサ監督を擁護していた。7週間前には「これは監督の問題だとは考えていない」と公言し、交代の意思がないことを強調していた。

スティーブ・コーエンオーナーも声明を発表。「カルロス・メンドサのリーダーシップと揺るぎない献身に心から感謝したい。我々のファンに優勝争いのできるチームを届けるという使命は変わらない。言い訳はできない。このシーズンは失望の連続だったし、ファンはもっと良いものを受け取るべきだった」とした。

メンドサ監督は内野手として13年間マイナーリーグでプレーした後、2009年にヤンキース傘下で指導者の道へ進んだ。ヤンキースの育成組織でコーチや監督を歴任し、2018年にメジャーのコーチ陣入り。2019年にはベンチコーチへ昇格し、2023年オフにメッツ監督に就任した。