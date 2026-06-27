序盤の苦境で飛び出した会心のフルハウス。Fカップグラドルが反撃への足がかりをつかんだ。

【映像】Fカップグラドル、“豪運連発”で思わず「ほっ」

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第11回が6月20日に配信。開始早々の大きな失点で苦しい立場となっていた西野夢菜が、オールイン勝負でフルハウスを完成させ、思わず喜びを爆発させた。

すみれとのオールイン勝負で大敗を喫し、チップを大きく減らしていた西野。巻き返しを狙いたい場面で、ハートとスペードの「A8」でオールインを宣言した。これに応じたのは谷口彩菜。ダイヤとスペードの「KJ」でコールを宣言すると、2人はそろって手を口元で組み、カードを待つお祈りポーズを見せた。

フロップはスペードの「5」、クラブの「A」、ダイヤの「A」。西野には「A」のスリーカードが完成した。すでに撤退していた廣井佑果子が「A」を持っていたため、残っていた「A」は2枚。その2枚をフロップで引き当てた形となり、放送席からも「おお！」「強い！」と声が上がった。

ターンカードはスペードの「6」。谷口が口を尖らせる一方で、西野はすでに安堵の笑みを浮かべていた。リバーカードはクラブの「6」。これで西野は「A」と「6」のフルハウスを完成させ、1万3500点のポットを獲得した。

窮地で生まれたうれしい勝利に、西野は「まだやれる！うれしい！」と大きな声を上げ、視聴者からも「ゆめちゃん！！」「かわいい」「可愛すぎやろ」と声が寄せられた。さらに西野が「うれしい、オレンジ（1万点）チップだ」と続けると、周囲からは微笑ましい笑いも。苦しい序盤でつかんだフルハウスは、西野にとって手元のチップと気持ちを立て直す大きな一勝となった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人と敗者復活戦を勝ち上がった2人の合計8人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）