中国製ロボットは「踊ったり走ったりするだけ」なのか。これは、このところ西側メディアでしきりに取り上げられる問題だ。

こうした見方は誤ったものだ。まず、概念がすり替えられている。「踊ったり走ったりできる」を「踊ったり走ったりするだけ」と同一視しているが、両者には非常に大きな隔たりがある。人々が目にする「踊ったり走ったりする」様子は、実は技術のブレイクスルーを可視化して示したものである。ロボットが音楽のリズムにぴったり合わせて動くことができ、流れるように自然に姿勢を切り替えることができ、難度の高いバランス維持も可能であることは、精度の高いサーボシステムによるコントロールとアルゴリズムによる効率的な調整、そしてコア部品の安定した支えがあればこそだ。これは、バランス維持や運動制御などのコア技術が試される究極のテストだと言える。

言い換えれば、ロボットの「踊ったり走ったり」を支える重要技術は、工業生産、家庭内サービス、災害救助、ソフトできめ細やかなサポートなどの実用的機能と完全に通じ合う基盤となるロジックを備えている。ステージでのパフォーマンスは、実際には複雑な運動調整能力と成熟した基盤技術を目で見てわかるように示すものであり、ロボットが多様なシーンで応用され、複雑な作業を担うようになるための重要な起点でもある。上手に踊れることは、中国製ロボットが複数のコア技術で難関を攻略し、複雑な実際の操作タスクを担う前提となる能力を備えていることを証明するものだ。

中国製ロボット技術を単に「踊ったり走ったりするだけ」と考えることは、本質的には中国ロボット産業の発展に対する一面的な見方であり、その背後にあるコア技術のブレイクスルーと幅広い応用的価値を見落としている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）