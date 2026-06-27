60周年記念仕様となった特別仕様車

トヨタは、本年10月20日に迎える「カローラ」シリーズの誕生60周年を記念し、「カローラ ツーリング」特別仕様車「ACTIVE SPORT」を60周年記念仕様にアップデートし、2026年5月12日に発売しました。

アップデートされた特別仕様車はどのようなモデルとなったのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新たな「カローラツーリング」です！ 画像で見る（30枚以上）

カローラは、1966年の誕生以来、時代や社会環境の変化に合わせて進化を続けてきた世界的な量販車です。

カローラシリーズのステーションワゴンとして展開されるカローラ ツーリングは、「カローラ フィールダー」の後継モデルとして2019年に登場しています。

現行型は12代目カローラシリーズをベースとしており、TNGAプラットフォームを採用しています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmです。

外観は大型台形のロアグリルフレームとメッシュグリルを装備。内装はインストルメントパネルを薄型・ワイド化して開放感を演出し、荷室には使い勝手の良いリバーシブルデッキボードが設定されました。

パワートレインは2019年当時、1.8リッターハイブリッド車（HEV）やガソリンエンジンなどが用意され、駆動方式は2WD（FF）に加え、ハイブリッド車に電気式4WDシステムのE-Fourも設定しています。

その後2025年5月の一部改良では、カーボンニュートラルの実現に向けてパワートレインが全車HEVに一本化され、それまでのガソリンモデルは廃止される大きな変更がおこなわれました。

このほかにも、カローラ ツーリングは段階的に仕様変更が行われています。

なかでも、2024年4月に追加された「ACTIVE SPORT」は、専用エアロパーツやスポーツシート、高い操縦安定性と上質な乗り心地を両立させた専用チューニングサスペンション（2WDのみ）などでカスタマイズしたスポーティな特別仕様車として、注目を集めました。

そして今回実施された2026年5月12日の一部改良にあわせて、特別仕様車のACTIVE SPORTが、60周年記念仕様車へ進化しています。

フロントフェンダー（左右）に60周年を彩る記念ロゴステッカーが配され、インストルメントパネルには、レーザー加工の60周年記念ロゴ付合成皮革巻き仕様が採用され、特別感を高めています。

さらにエクステリアには、ニュートラルブラックの専用デザインフロントバンパーやロッカーモール、ブラック塗装でセンターオーナメント付の17インチアルミホイールを装備。専用ボディカラーとして「ニュートラルブラック×アッシュ」が設定されました。

インテリアには、ブラック×ダークグレーのフロントスポーツシートが採用されています。

駆動方式は2WDとE-Fourが用意され、WLTCモード燃費は2WD車が26.7km／L、E-Four車が24.9km／Lです。

価格（消費税込）は、特別仕様車 ACTIVE SPORTの2WDモデルが328万2400円、E-Fourモデルが349万6900円です。

※ ※ ※

2026年5月12日に実施された一部改良では、60周年記念仕様車の新設定に加え、エントリーグレードの「X」にスマートエントリーやナビレディパッケージが標準装備化され、利便性が向上しています。

またボディカラーに「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」の2色が新たに追加されています。